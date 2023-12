“Con menores no”. Es la negativa que se encuentran, diariamente, muchas familias con recursos bajos o intermedios cuando se aventuran en la tarea, cada vez más difícil en áreas tensionadas como A Coruña, de encontrar un techo donde vivir. S., y su familia la han escuchado varias veces a lo largo del año que han pasado, de habitación en habitación, buscando un lugar donde “instalarse y rehacerse”. “Llevamos un año así. Yo, la madre de mi hijo y mi hijo de tres años. Estoy criando a mi hijo como un hámster, sin poder salir del cuarto”, cuenta este padre, argentino hijo de gallegos y ahora, emigrante retornado, que, a su vuelta, solo encontró amparo en recursos sin ánimo de lucro. En su caso, fue Ecos do Sur el que le lanzó un cabo sin el que no sabe cómo habría seguido adelante. “Si no fuera por ellos, que me empadronaron en la cocina económica, perdía el DNI porque me vencía. Y eso que yo soy emigrante retornado, no sé qué hace la gente que no tiene nada de eso”, cuenta S. El veto a menores se suma a la larga lista de requisitos que los arrendadores imponen a posibles arrendadores que tocan a sus puertas buscando un lugar donde vivir.

A la baja oferta de vivienda en alquiler convencional en A Coruña se suma ahora, como gran escollo, los numerosos filtros por los que pasan los demandantes de un techo, que empuja a la exclusión residencial, reservada antes, de forma habitual, a personas en contextos de pobreza severa, también a las familias con capacidad económica para alquilar, ya sea a través de subsidios, prestaciones, bono social de alquiler o remuneraciones. “Los procesos para alquilar vivienda empiezan a parecer castings, en los que la gente llega con su porfolio: documentación, nómina, aval. Es muy frustrante para una persona darse cuenta de que, por su renta, están fuera del mercado. No tienen la posibilidad, están fuera desde antes de empezar”, explica Vicente Martín, responsable técnico de proyectos Housing First, una iniciativa en pro de la vivienda digna que, en el caso de A Coruña, opera en colaboración con el Equipo Municipal de Inclusión Social del Concello de A Coruña. “A Coruña es una ciudad especialmente complicada para la vivienda ahora mismo. A las capas más vulnerables eso les dificulta enormemente. Cada vez utilizamos más recursos económicos para poder solventar el asunto de la vivienda. No es solo el alquiler, sino los suministros, anticipar fianzas abusivas...”, desgrana Martín.

Tal y como se desprende de un informe sobre la situación de la vivienda que Provivienda ha publicado este mismo año, la vivienda está empobreciendo a muchos hogares con rentas intermedias, incapaces de hacer frente ya no únicamente al pago de la renta mensual, sino a todos aquellos gastos que derivan de la misma. “Casi uno de cada cinco hogares de rentas intermedias cae en exclusión residencial desde un punto de vista restrictivo”, detalla el informe.

S. y su familia, a pesar de disponer de ingresos para alquilar, que podrían complementar con ayudas al alquiler de la administración, viven a día de hoy en una habitación que les presta temporalmente un familiar, y se encuentran con este muro. “No tengo quién me salga de aval. Para conseguir una vivienda te piden el ave maría en chino cantonés. Me piden de todo, un trabajo de mínimo de un año de antiguedad, dos nóminas, otra más de garantía, tres meses por adelantado... cuando hablas con un acento que no es gallego, se te cierra otra puerta porque ya entra la desconfianza”, confiesa S. Este padre de familia señala directamente a las administraciones como los responsables de no estar arrimando el hombro lo suficiente para corregir una situación que, en su opinión de afectado, ya ha escapado a su control. “El problema es que la Xunta no construye viviendas adaptadas a gente con nuestras necesidades. En A Coruña hay 16.000 viviendas deshabitadas, hagamos algo con eso. No quiero vivir de la caridad, pero para poder rehacerme a mi edad, formarme y buscar trabajo, necesito un lugar en el que vivir. Yo puedo estar sin problema de habitación en habitación, pero mi hijo, no”, demanda. Así, delata el documento de Provivienda, muchos hogares, ante la escalada de los precios se ven obligados a optar por viviendas que no cubren sus necesidades y ejercen una “presión en cadena” hacia nichos de mercado de viviendas cada vez en peores condiciones. Como consecuencia, estos hogares caen en exclusión o en unas “condiciones residenciales inadecuadas”.

El que haya ya implicados menores de edad, que supongan un filtro en si mismo para los arrendadores particulares, comporta otro problema que urge más, si cabe, la búsqueda de soluciones: al no poder residir los menores de edad en recursos habitacionales como albergues o pensiones, los servicios sociales pueden verse forzados a separar a hijos de padres para salvaguardar a los primeros de las dificultades de esta exclusión. “Esto obliga a intervenir muchas veces a Protección de Menores, porque un niño no puede quedarse en situación de calle. Es un problema, porque la ley dicta que no se puede separar a los niños de sus familias por motivos económicos. Cada vez hay más casos”, delata Sara Fernández, educadora social de A Coruña especializada en intervención con personas sin hogar y en riesgo de desahucio, que, si bien manifiesta que “la administración responde” y que trata de buscar soluciones en colaboración con entidades o con otras administraciones, “cada vez hay menos y es más difícil”.

“Hace cinco años, tardabas una semana en encontrar habitación. Ahora he tardado diez meses”

Si las rentas intermedias se ven afectadas por esta escalada en las dificultades para alquilar, las personas en contextos de exclusión se encuentran directamente empujados a la calle ante la falta de alternativas habitacionales para un colectivo que todavía carga con muchos estigmas. Es el caso de Miguel, que acaba de encontrar habitación tras más de un año viviendo en la calle. “Llevaba en situación de calle desde agosto del año pasado. En marzo me entró la Risga y podría haber accedido a habitación, pero no había”, cuenta Miguel, que vive en carne propia el recrudecimiento del mercado en los últimos años. “Antes, hace cinco años, tardabas una semana en pasar de una habitación a otra si estabas a disgusto, y en ese tiempo, ya habías visto tres o cuatro habitaciones. Había mucha facilidad. Ahora se complicó mucho la cosa. Yo he tardado diez meses”, cuenta. Tras diez meses, tampoco ha podido elegir dónde quedarse en función de sus necesidades: “te quedas en lo que encuentras, sea como sea”, dice. Ahora paga 220 euros más gastos de luz y agua por vivir en una habitación. Unos gastos a los que hace frente con una prestación que ronda los 550 euros, con lo que la vivienda absorbe prácticamente todo su presupuesto mensual. Y, manifiesta, su caso dista mucho de ser el único. Es uno más de una larga lista. “Para entrar a vivir en un piso tienes que juntar tres fianzas. Eso ya son 1000 euros para entrar a vivir en un piso compartido. Tengo un amigo que está pagando 270 euros por una habitación de 12 metros cuadrados, y en las afueras”, detalla.