“Queremos tener una semana sin clases para que los alumnos viajen y vean arquitectura”

Miguel Alberto Abelleira es profesor e investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Etsac) de la Universidade da Coruña (UDC), y, desde hace unos días, director del centro. Relevó a Plácido Lizancos, después de una convocatoria de elecciones en la que la suya fue la única candidatura. En su equipo están también Estefanía López, José Manuel Bermúdez, Ricardo Sánchez y Patricia Alonso.

¿Por qué se presentó?

Hay fundamentalmente tres razones. Primero, era el subdirector jefe de estudios en el equipo anterior, y entendí que era mi responsabilidad continuar cuestiones que se habían iniciado. Segundo, por agradecimiento a la escuela. He sido alumno de ella y docente, y estoy muy agradecido a todo lo que he aprendido de profesores, compañeros y alumnos. Y en tercer lugar, por ilusión, para hacer que todo el mundo entienda la escuela como nuestra y hacerla un lugar de excelencia.

¿Cuáles son las claves para conseguir eso?

Primero, la escuela es el centro, todo es importante. Luego, todo el mundo es importante: alumnado, personal técnico, personal investigador. Y los valores: respeto, diversidad, inclusión, educación, diversidad, trabajo, colaboración y excelencia.

Hablaba de seguir las políticas del anterior mandato. ¿Con qué quiere continuar?

Con la colaboración institucional con el Colegio de Arquitectos y los Ayuntamientos de A Coruña y de Pontevedra. También potenciarla con las consellerías de Educación y de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Continuar con una política de transparencia: comunicar todas las semanas cuál es la agenda del centro y del equipo de dirección, y seguir con el Etsac in English [Etsac en inglés]. Y hacer que cale la idea de que hay una escuela de arquitectura radicada en A Coruña pero que es la única de Galicia, y, por tanto, que sea interlocutora en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la arquitectura: planeamiento, paisaje, conformación del espacio público, patrimonio, restauración, sostenibilidad, vivienda… Queremos aportar a la sociedad. La sociedad tiene derecho a una arquitectura de calidad: este es el mensaje principal.

¿Y qué cuestiones novedosas quieren aportar?

Intentar conseguir una semana fuera del horario lectivo y sin exámenes para que el alumnado pueda viajar. Es algo que se ha planteado y que hay que discutir. Entendemos que, al margen de lo que se explica aquí en el centro, una manera buena de conocer la arquitectura es verla y vivirla, y eso pasa por ir a los lugares. Hay que conseguir que el estudiantado y profesorado tengan ese tiempo para moverse con libertad sin que se vea alterada ninguna otra de sus actividades. Otra cosa que queremos conseguir es la excelencia de la Xunta para nuestros títulos. Internamente, queremos modificar una serie de reglamentos que han quedado obsoletos, y hacer modificaciones puntuales para utilizar el edificio de la escuela como herramienta docente. Y fomentar sobre todo la idea de participación y que todo el mundo se sienta implicado, que viva la escuela con ilusión: esto redundará en retornar a la sociedad una arquitectura de calidad.

¿Cómo la define?

Es aquella que da la respuesta a lo que la sociedad demanda. Ya desde primero intentamos transmitir a los estudiantes que la arquitectura no es solo edificación. Un arquitecto se ocupa, se preocupa, y tiene que ayudar a construir el ambiente en el que se desarrolla cualquier actividad humana. La sociedad quiere arquitectura de calidad, y hay que conseguir que sea una exigencia por parte de ella: que no se acepte cualquier respuesta, en arquitectura no todo vale. Eso es lo que queremos presentar a los estudiantes desde el principio, evidentemente con las dosis de realismo que son pertinentes, no estamos hablando de mundos ideales.

Ve importantes los valores.

La escuela no es solo un lugar de instrucción, sino también de formación. Al margen de que los contenidos se impartan de la mejor manera posible y de que haya investigación puntera, queremos que el alumnado entienda que la arquitectura tiene una serie de valores éticos, que nos gustaría que mantuviesen cuando salen. Son los que redundan en esa arquitectura de calidad. Formamos personas para que mejoren la sociedad a través de la arquitectura.

El sector afronta retos como los altos precios de la vivienda.

Tenemos retos que van más allá de lo estrictamente arquitectónico y enlazan con lo social: la vivienda, la mejora de calidad del espacio público, el conseguir que los cascos históricos no se transformen en parques temáticos. No podemos dar la espalda a la eficiencia energética, y debemos asumir las nuevas posibilidades que nos va ofreciendo la tecnología en todos los ámbitos. Desde los materiales y estructuras hasta las nuevas herramientas que nos puede ofrecer la inteligencia artificial.

¿Integran tecnologías como la inteligencia artificial en el currículo?

Por un lado está la tecnología vinculada a la construcción, las estructuras, las instalaciones: el profesorado encargado de esas asignaturas está a la última, como todos los demás. Luego está la tecnología como herramienta auxiliar de aprendizaje y trabajo: queremos potenciar, a través de la Digital Etsac, la introducción de estas herramientas para que el alumnado las considere siempre como un medio y no como un fin en sí mismo, para conseguir una arquitectura de calidad, el retorno que queremos dar a la sociedad.