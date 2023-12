Estoy orgulloso de haberme criado y haber pasado los mejores años de mi niñez y juventud en el Gurugú y A Falperra, donde vivía mi familia, formada por mis padres, Manuel y Rosa, y mis hermanos Germán, Luis y Josefa. En los años treinta era difícil salir adelante para cualquier familia de trabajadores, sobre todo si tenía bastantes hijos. Mi madre se dedicó a cuidar a la familia, mientras que mi padre trabajó siempre como maquinista en pesqueros del Gran Sol y en bacaladeros.

Recuerdo que lo pasaba muy mal en los temporales con aquellos vacas, que todavía eran de madera, y los bous, que eran de acero, pero que también usaban aún máquinas de vapor. Nos contaba que cuando les sorprendía el mal tiempo tenían que estar varios días capeándolo, ya que era más peligroso llegar al puerto más próximo. Cuando íbamos al muelle a despedirle nunca sabíamos si volveríamos a verle y además no podíamos hablar con él durante las mareas porque no había radio para comunicarse con las tripulaciones.

A los trece años, después de pasar por dos colegios, me puse a trabajar para ayudar a mis padres y empecé como chico de los recados en varias empresas y acabé jubilándome como encargado y jefe de personal de una de ellas.

Los juegos de mi infancia se desarrollaban en la calle y en los campos de los alrededores con total tranquilidad, ya que en nuestro barrio apenas había tráfico y solo pasaban carros de caballos para repartir gaseosas, hielo, pan o cemento. Los chavales solíamos engancharnos a ellos para intentar coger una gaseosa o un chusco de pan aprovechando que los conductores tenían que atender a los caballos al subir las cuestas.

También hacíamos carritos de madera con ruedas de acero para organizar competiciones con otras pandillas al bajar a tumba abierta por las cuestas de la Unión y de A Falperra. Los cines a los que solíamos ir eran los España, Doré, Monelos y Gaiteira, a los que íbamos solo los domingos, ya que era un lujo para los chavales de los años de la Segunda Guerra Mundial, en los que si uno de nosotros tenía una peseta podía considerarse rico.

Esperábamos con ilusión las fiestas de mi barrio y las de los alrededores, como las de A Silva y las calles San Luis y Vizcaya. Cuando tenía once años me caí de unas voladoras en las fiestas de mi barrio y me rompí los dos brazos y media dentadura. Era un martes 13 y en el hospital que estaba junto al hospicio me metieron en la cama 13. Luego me llevaron en un taxi que funcionaba con gasógeno al Sanatorio del Socorro, donde me operaron de los brazos. La operación y la estancia costaron 400 pesetas que pagó el armador del barco en el que trabajaba mi padre, Rodríguez Rincón.

Otro de mis recuerdos de esos años es de cuando marcharon de la ciudad para Alemania los voluntarios de la División Azul, a los que concentraron en el edificio de las Cigarreras, donde les dieron unos buenos bocadillos mientras esperaban a que les llevaran a la estación.

A partir de los quince años comencé a ir todos los bailes a los que podía y a bajar al centro a pasear por los Cantones y la calle Real para ver a las jovencitas. Por las tardes íbamos a los cines de esa parte de la ciudad, sobre todo al Kiosko Alfonso y al Hércules. Otra de mis aficiones fue el fútbol, ya que jugué en el Unión Sportiva hasta los 35 años, edad a la que sufrí una rotura de menisco y ligamentos que me dejó mucho tiempo sin jugar, por lo que a partir de entonces entrené a equipos del club de todas las categorías.

También hice los cursos de árbitro nacional de hockey sobre patines, lo que me permitió ejercer en el Campeonato Mundial que se disputó en el recién estrenado Palacio de los Deportes en 1972.

En la actualidad sigo siendo dirigente del Unión Sportiva, del que llevo siendo miembro desde hace ochenta años y que este año cumple el centenario. de su fundación. La Xunta me entregó este año el diploma y la medalla al mérito deportivo por toda mi carrera, ya que soy el directivo más veterano de España. También soy el presidente del Club de Chave del Barrio de las Flores y el miembro de mayor edad de la Federación Galega de Chave.

Testimonio recogido por Luis Longueira