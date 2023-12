Los sindicatos denuncian la falta de apoyo a la patrulla que disparó a un hombre en A Coruña

Los sindicatos con representación entre la dotación del Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña destacan las circunstancias en las que se produjo el incidente del pasado lunes en el que un hombre murió por los disparos efectuados por un agente al repeler un intento de agresión con una barra de hierro. La patrulla que se desplazó hasta el polígono de Agrela tuvo que hacer frente en solitario a la conducta violenta del sospechoso, ya que su llamada en demanda de refuerzos no fue atendida debido a que solo había otra pareja de agentes de servicio y en ese momento estaba ocupada, según resaltan los sindicatos.

Los policías tuvieron que tratar de reducir al hombre, de 34 años y de origen cubano, sin apoyo de otros compañeros, para lo que le dispararon una descarga eléctrica con una pistola taser que no le hizo efecto por la gran corpulencia del individuo y el grosor de las ropas que vestía. Fuentes policiales señalan que a continuación le dispararon a las piernas, pero que eso no detuvo al atacante, que se lanzó sobre uno de ellos que había caído al suelo. En ese momento el policía le disparó y el hombre murió en el acto.

“Los agentes se vieron solos en una situación muy complicada”, destacó Marcos Franco, secretario local del Sindicato Unificado de Policía, para quien la carencia de personal que padece la Policía Nacional en A Coruña es perjudicial tanto para los agentes que intervienen este tipo de casos como para la ciudadanía al no poder responder de la forma adecuada. “Hace años que decimos que la ciudad está abandonada en cuanto a personal”, recordó Franco, quien además explicó que la intervención policial no se desarrolla de la misma forma si actúa una sola patrulla o varias.

De la misma opinión es Borja Varela, responsable de la Confederación Española de Policía, quien reclamó que “los responsables políticos se pongan las pilas de una vez porque esto no puede ser”. Varela destacó que “hace diez años había diez patrullas y el lunes solo había una”, lo que calificó de “ridículo”. “Llevamos mucho tiempo avisando de que esto no puede seguir así, pero los políticos miran para otro lado y no quieren tomar medidas”, comentó el representante de la CEP, quien añadió que los sindicatos policiales solicitarán una entrevista con el jefe superior de Policía y con el delegado del Gobierno.

“Todos los compañeros estaban ocupados y se llamó a la Policía Local”, pone de relieve Antonio García, secretario local de la Unión Federal de Policía, para quien es necesaria “una mayor dotación o la redistribución del personal en labores de 091”, demanda que señaló que los sindicatos realizan desde “hace muchísimo tiempo”.

Tras el suceso del lunes, la Policía Nacional inició una investigación, al igual que en cualquier otra actuación, para determinar la forma en la que se desarrollo. Los sindicatos policiales consideran que los agentes respondieron de forma adecuada y que la muerte del sospechoso se produjo en defensa propia. La cámara adjunta a la pistola taser del agente que disparó podrá proporcionar imágenes de lo sucedido.