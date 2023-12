Solo tres distritos coruñeses, situados en la periferia urbana, se libran de la tensión en el mercado de alquiler. Así lo detalla el informe elaborado por el Observatorio da Vivenda de Galicia, de la Xunta, que tiñe de rojo el mapa de toda la ciudad salvo estos distritos, de acuerdo con los parámetros que recoge la Ley por el Derecho a la Vivienda: que el coste medio de la hipoteca o la renta del alquiler, junto con los gastos básicos del hogar, sobrepase el 30% de los ingresos o la renta media de los habitantes de una unidad familiar.

Que en A Coruña existe un problema de acceso a la vivienda genera consenso entre los actores vinculados al sector, que difieren, no obstante, en la forma de ponerle remedio. El Concello, que, al amparo de la Ley, solicitó a la Xunta la declaración como zona tensionada, considera que el informe “confirma lo que veníamos denunciando: la necesidad de que la Xunta tome medidas y declare la ciudad como mercado tensionado”. El concejal de Urbanismo, Fran Dinís Díaz, considera que los 600 euros que ya supera la renta media, junto a los 2.300 demandantes de vivienda que hay en la ciudad, son “argumentos de peso” que estriban esta declaración.

El Gobierno gallego se pronunció inicialmente en contra de declarar zonas tensionadas para el alquiler en Galicia, aunque después cambió de opinión e introdujo esta posibilidad a través de la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas en los presupuestos de 2024, en la que se regula el procedimiento, la documentación y la tramitación que los ayuntamientos deben presentar. Desde la Consellería de Vivenda apuntan que, una vez publicada la ley en el Diario Oficial de Galicia, sería el Concello “al que le correspondería completar los trámites que se regulan en la ley autonómica y presentar la solicitud con el debido fundamento y rigor técnico”. El organismo matiza que el informe del Observatorio es informativo y “no resulta vinculante”.

Entre los profesionales favorables a la figura de las zonas tensionadas está la presidenta de la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos, Ruth Varela, que la considera “una herramienta para afrontar la emergencia habitacional de la ciudad”, de las muchas que hace falta poner en práctica “con urgencia” para corregir el problema. “Cuanto más tardemos en actuar, más va a costar al erario y a los profesionales. Lo estamos pagando con el coste de expulsar a la ciudadanía. En A Coruña llevamos años expulsando habitantes”, juzga Varela, que advierte de los perniciosos efectos colaterales que tiene sobre el dinamismo de la economía local el hecho de que cada vez más personas se vean empujadas a vivir a las periferias urbanas o incluso fuera de la trama. “El desarrollo local depende de la gente que consume en el comercio, que va a por el café o a por el pan, se trasladan en taxi, cogen el autobús y generan una dinámica económica que mantiene viva la ciudad. Si las ciudades se quedan sin ciudadanos, son ciudades fantasmas desde el punto de vista de los actores. Ser ciudadanos es habitar la ciudad: si se rompe ese principio, se rompe la ciudad”, explica.

Varela juzga que medidas como la declaración de zona tensionada deben ir parejas a otras, como la regulación de las Viviendas de Uso Turístico o la puesta en marcha, a través de la colaboración público privada, de vivienda en alquiler público, que define como central para destensar el mercado. “Cuando se hace vivienda en A Coruña, se vende el 70% a inversores extranjeros y el 30% a personas de Inditex. Si el suelo lo vendemos a extranjeros, ¿dónde metemos a la gente?. Tenemos que garantizar que, dentro de nuestro suelo, se vaya a desarrollar en la ciudad un tanto por ciento elevado para ciudadanos y alquiler público”, propone.

Entre las voces críticas con esta medida se encuentra el secretario general de Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, Juan José Yáñez, que celebra la regulación del procedimiento, por parte de la Xunta, ante lo que considera “indeterminaciones” en la Ley en lo relativo a las administraciones competentes en la materia. “La Xunta ha optado por adoptar un mínimo procedimiento, en el que el Ayuntamiento correspondiente será el que tenga que dar el paso para zonificar toda o parte de la zona tensionada y aportar documentos”, explica. Yáñez juzga que la petición del Concello “no acompaña ninguna medida” para destensar el mercado, “ni siquiera el plan de corrección de los desequilibrios” que, defiende Yáñez, la Ley recoge como requisito para solicitar la declaración. Aproinco critica medidas que ampara esta declaración como la congelación de precios del alquiler, ya que, juzgan, acarreará efectos indeseados en el mercado. “Así consta en un informe del Banco de España previo a la Ley. No se consigue el efecto pretendido, porque la gente opta por poner las viviendas en venta o en alquiler turístico. Nadie invierte en rehabilitación o mantenimiento si sabe que no va a poder recuperar la inversión”, considera. Para este sector, la congelación de precios puede conseguir un efecto temporal de contención de las rentas, pero a costa de aumentar las de las zonas limítrofes. “Apostamos por ampliar la oferta de vivienda, que las administraciones pongan más suelo, agilicen la concesión de licencia y faciliten la rehabilitación. También estamos a favor de las bonificaciones fiscales”, apunta.

Topes a los alquileres, máximos en las subidas y un indicador que sustituya al IPC

La ley estatal deja en manos de las comunidades decidir si catalogan o no áreas tensionadas. La declaración de estas zonas estará vigente durante al menos un periodo de tres años, y supondrá poner topes tanto a los nuevos alquileres como a los contratos vigentes. Los propietarios de viviendas en estas áreas solo podrán subir el precio del arrendamiento un 3% en 2024. Los pisos en propiedad de un gran tenedor (más de cinco viviendas) no podrán superar el límite máximo marcado por el sistema de índices de precios de referencia correspondiente. A partir de 2025 ya no se tendrá en cuenta el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, como ocurría hasta ahora. Este indicador será sustituido por uno nuevo más estable e inferior a la evolución del IPC, que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.