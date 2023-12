“Decidimos seguir adiante coa obra e, dalgunha maneira, homenaxear a Domingo Villar”

Síbaris é a obra póstuma de Domingo Villar que encheu onte e esta tarde (20.30 horas) o teatro Rosalía de Castro. O actor Carlos Blanco fala da súa relación co escritor, da estrea da obra que dirixe o seu fillo Lois Blanco e da paixón polo teatro.

¿Síbaris é unha homenaxe, un recordo ou un regalo?

Entendo que é un regalo pero tamén unha homenaxe. É un regalo que nos fixo, personalmente a min pero creo que a todos, Domingo Villar no seu momento. Escribiuna e quería estreala. Por algunha razón, pensou que eu podía encarnar a ese Víctor Morel, ese personaxe que non deixa de ser o seu alter ego. Un escritor atascado, un home que leva 18 anos sendo incapaz de escribir unha nova novela despois de escribir unha que foi un éxito enorme, Síbaris, e que atravesa grandes problemas económicos, existenciais e non é capaz de dar conferencias. Todo desde unha posición de comedia.

E dicía que tamén é unha homenaxe.

Si. A morte inesperada de Domingo Villar cambiouno todo. Era moi xove e aínda moi prometedor porque como escritor de novela negra era un home consagrado internacionalmente, pero como dramaturgo non deixa de ser novel. Decidimos seguir adiante coa obra, facela tal e como tiñamos previsto y, dalgunha maneira, homenaxealo.

Para vostede é aínda máis especial? O seu fillo, Lois, é o director.

Si, é a primeira vez que me dirixe o meu fillo. É un elenco feito a miña medida, cun músico extraordinario como Pablo Novoa, cun actor tan versátil e tan coñecido na Coruña como é Oswaldo Digón e con unha primeirísima actriz como é Belén Constenla. Realmente somos catro amigos no escenario. Cinco porque o meu fillo ten unha pequena intervención. E chegamos ao Rosalía que é o teatro. Quero dicir, se hai un teatro en Galicia ao sempre queres ir e onde actuarías sempre, ese é o Rosalía. Sen dúbida. Encima está cheo.

Como é Síbaris?

É unha delicia de función. É entretidísima. Lévanos ao teatro clásico de Mihura ou ao teatro de Jardiel Poncela. Unha obra que poden ver nenos e ata anciáns. Está concebida para ser unha máquina de entretemento. Teño un personaxe neurótico, unha especie de Woody Allen á galega.

Non hai oco para a tristeza polo pasamento de Villar?

A obra ten momentos. Eu teño como tres monólogos na función no que falo cun gato que está desaparecido e hai un momento que foi tremendo porque cando Domingo me da o texto, non ten maior trascendencia, pero cando morre si. O meu personaxe di que se quere quitar do medio e que tampouco hai que preocuparse por morrer xove. Con Domingo morto, ese texto ten un gran peso. Eu advertinllo á viúva antes de estrear a obra. Hai algo premonitorio en toda a obra de Domingo Villar. A súa última novela chámase El último barco e nesta función fala de morrer xove. Domigo non se suicidou, pero non deixa de ser premonitorio. Aí si aparece a dor.

Que dixo a familia despois de ver a obra?

Encantoulle. De feito, gardo un WhatsApp que me mandou a viúva dicindo que lle encantara o que fixéramos, que viu ao seu home en cada momento da función. Cando o público entra no teatro, ve a imaxe de Domingo Villar proxectada sobre o telón, porque o que vai ver é a súa obra, o que el creou na súa cabeza. E non poñemos música, só se escoita o mar.

Demostráse, unha vez máis, que a cultura nos salva e que mantén vivo a quen xa non está.

Si, e se me permites, se demostra tamén a delicadeza e o interese pola cultura polo mundo da cultura. Vendeuse case todo con meses de antelación. Pero creo que tes razón, que a cultura nos salva, que a cultura nos fai mellor e nos da alas e liberadade. Neste caso, ademais, nos da risas. O público da Coruña sabe de cultura e de teatro. As miñas últimas 20 actuacións na Coruña foron 20 cheos. Iso é moi de agradecer e moi emocionante.