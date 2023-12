16.30 y 19.00 horas. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de las canciones de los animales de La granja de Zenón. Hay entradas disponibles en Ataquilla desde 16 euros.

Palacio de la Ópera

Tarde de teatro con la obra ‘Síbaris’

20.30 horas. Síbaris es la obra póstuma de Domingo Villar. El protagonista es Carlos Blanco y su hijo Lois es el director de la pieza. Es la segunda función.

Teatro Rosalía de Castro

Humor con ‘Sfínter’ en Palexco

21.00 horas. David Amor, Rober Bodegas y Javier Veiga presentan su espectáculo de humor Sfinter 3. Hay entradas disponibles en Ataquilla a partir de 14 euros.

Palexco

Concierto de Amoeba Split

23.00 horas. Amoeba Split es una banda coruñesa de jazz rock progresivo que hasta la fecha ha publicado varios discos. La entrada al concierto es gratuita.

Mardi Gras

Fiesta infantil de fin de año

17.30 horas. El centro comercial de Los Rosales organiza esta tarde una fiesta infantil de fin de año con música, juegos, magia, globos, confeti y campanadas.

Centro comercial Los Rosales

Rockers go to hell, en directo

22.30 horas. Concierto en la sala Garufa de Rockers go to hell, banda formada por Oscar Caramés, Mikelini Martínez, Kiko The Jams y Álvaro Dorda. La entrada cuesta 10 euros.

Garufa