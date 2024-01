E despois do empeoramento desta vindeira noite, como queda o prognóstico da #NoiteVella?



Segue sendo moi favorable🎉:



🔹Tempo seco en xeral. Algunha posible chuvia feble en comarcas atlánticas.

🔹Pouco vento.

🔹Temperatura suave no litoral. Non agardamos xeada no interior. pic.twitter.com/y1YSUpw0jP