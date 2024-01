Reconocidos como el mayor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, Brothers in Band regresará a A Coruña, su ciudad de origen, en 2024 tras recorrer Europa visitando Holanda, Portugal, Alemania, Francia, Luxemburgo, Andorra y toda España con su renovado The Very Best of Dire Straits.El concierto está programado para el 27 de diciembre de 2024 en el Palacio de la Ópera. Las entradas, con precios que van de los 25 a los 40 euros, ya están disponibles a través de Ataquilla.