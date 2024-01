Siete de los nueve delegados del comité de empresa de la UTE A Coruña Limpeza, la concesionaria municipal que mantiene la higiene de las vías públicas, presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía contra la empresa y el Concello. Según afirman, la concesionaria está incumpliendo las condiciones del contrato y no pone los medios “materiales y humanos” por los que recibe dinero público, lo que, consideran, puede llevar a los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos. Todos los que respaldan la denuncia son miembros del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), actualmente investigado, junto con varios de sus altos cargos, presuntamente, servir a una trama criminal que cobraba mordidas a trabajadores temporales a cambio de empleo y se lucraba con subcontratas.

El presidente del comité de empresa, Jesús Luis Cedeira, afirmó ayer que a la Fiscalía se le han presentado datos “con carácter probatorio” de los incumplimientos en “múltiples servicios” y en “subcontrataciones, lo que hace que haya más “suciedad” en las calles y que se cargue al personal de trabajo. Según afirma, esto lleva pasando años y han presentado 350 denuncias, aunque no cuantificó la falta de personal y el sindicato no facilitó una copia de la denuncia a este diario. Cedeira señaló que “tendremos que dilucidar más adelante” la posibilidad de una huelga, e indicó que solicitaron reuniones con el Concello y la empresa pero “hacen caso omiso”. La alcaldesa, Inés Rey, no quiso hacer ayer declaraciones sobre la denuncia, y la UTE (participada mayoritariamente por FCC) no respondió a este diario.

Aunque los que presentaron la denuncia mandaron una nota en nombre del comité de empresa, dos miembros de este confirmaron a LA OPINIÓN que no hubo reunión para presentar la denuncia, y que se enteraron de ella después de que se llevase a la Fiscalía. El de la CIG, Carlos Castro, afirma que las protestas que ahora asume STL “las llevamos reclamando desde que entramos en el comité, y ellos lo dieron por bien hecho”. Según afirma, desde STL han incrementado el volumen de denuncias en los últimos tiempos.

“Se está desafiliando gente”

El delegado independiente José Manuel Pazos era presidente del comité por STL hasta que renunció hace pocos meses; está investigado por fraude a la Seguridad Social. Señala que “sé la manera de funcionar de STL: toman decisiones por libre, sin tener consideración”.

Según afirma, hay “desacuerdo de la mayoría de la plantilla” con STL y la afiliación “ha mermado bastante en el último año”, desde que se hizo pública la investigación contra el sindicato. Según afirma, “se les está desafiliando gente”, aunque calcula que los miembros del STL pueden ser un 50 o 60% de la plantilla.