Los juzgados subastaron en 2023 pisos, solares y terrenos de A Coruña valorados en 19 millones

El edificio de 55 viviendas de Palavea cuya hipoteca había adquirido la Sareb y que el Concello le había pedido su cesión para destinar a alquiler social fue una de las últimas subastas convocadas por un juzgado de A Coruña en 2023, por valor de 9,2 millones. El año pasado se cerró con 23 pujas en desarrollo y 12 finalizadas. Viviendas, casas, fincas rústicas, montes, terrenos de labradío, sótanos y plazas de garaje figuran en el grupo de bienes inmuebles sacados a puja pública por juzgados coruñeses cuyo proceso concluyó a lo largo del año. En todas las subastas hubo puja para cada bien o para alguno de los lotes en que los bienes fueron divididos. En total, las propiedades de la ciudad subastadas en 2023 alcanzaron un valor de 18,97 millones de euros, de acuerdo con el portal de subastas del Gobierno estatal; el importe al que llegaron las pujas máximas superó los 934.000 euros.

La actividad de los subasteros —profesionales que se dedican a adquirir propiedades en pujas para después volver a ponerlas en el mercado en venta o en alquiler— experimentó una recuperación tras la pandemia que quedó de manifiesto durante el año 2022, en el que prácticamente todas las subastas finalizaron con pujas, cuando lo habitual era que años antes, sobre todo hasta 2018, quedasen desiertas. La situación se repitió en 2023 con una docena de procesos que han reactivado el mercado inmobiliario de la ciudad.

El portal de subastas recoge en cambio que las propiedades coruñesas con mayor tasación en 2023, reunidas en once lotes y gestionadas por un juzgado de primera instancia, solo recibieron puja por la unidad de valor más bajo, un monte peñascoso ubicado en la zona de O Birloque que salió a subasta por 330.000 euros. El resto de lotes incluyen fincas rústicas, parcelas destinadas a edificación, fincas de labradío, porciones de terreno y casas valoradas entre 1,08 y 2,72 millones de euros por las que no se realizaron pujas. Estas propiedades están en distintas zonas de San Cristóbal das Viñas, O Birloque, Feáns y el lugar de A Cabana. Un edificio en la calle José Baldomir, en el Agra do Orzán, valorado en más de 410.000 euros, una vivienda en la calle Dabán, en Eirís (244.000 euros), y un dúplex con garaje en la avenida da Pasaxe (240.720) fueron otras propiedades de elevada tasación que sí recibieron ofertas por la mitad de su valor o incluso más bajas.

No hubo pujas sin embargo por una parcela de monte tojal situada en la zona de A Zapateira valoradas en más de 530.000 euros ni por otra finca de carácter rústico en el lugar de San Vicente de Elviña de casi 844.000 euros. En ambas subastas, divididas en lotes, se pujó por otras propiedades de importes mucho más bajos.

El portal estatal de subastas públicas refleja que a lo largo del año pasado los juzgados desarrollaron también procesos para tratar de obtener ofertas por viviendas de las calles Barcelona, Cabañas en Eirís, José Pascual López Cortón en Someso, Damas en Ciudad Vieja, San Rosendo en Os Mallos y Alcalde Peñamaría de Llano en O Ventorrillo, donde se registró el único caso en el que el valor de la puja, 125.000 euros, superó al valor con el que salieron a subasta un sótano y una vivienda, 105.000; esta es una situación que no solía darse en los años en los que la actividad de los subasteros había decaído. El resto de subastas concluidas el año pasado afectan a fincas rústicas, a un “espacio en cubierta” y a dos bienes muebles, dos cuadros.

En 2024 se desarrollará otra subasta con alta valoración, la del inmueble de Palavea, que afecta a 51 de sus 55 viviendas y a cuatro plazas de garaje. El juzgado vuelve a poner en marcha la puja por iniciativa de la empresa PLV1940, vinculada al grupo Costa Coruña, que ha solicitado sacarlo a subasta por 9,2 millones de euros para recuperar la cantidad que le adeuda Epamar, la promotora que lo había construido. PLV1940 había adquirido la hipoteca que pesaba sobre el inmueble a la Sareb hace casi dos años, después de que no fructificase la petición del Concello al banco malo de obtener cedido el bloque para poder dedicarlo a alquiler social.