Concello y Sareb se atascan en la cesión de pisos en A Coruña tres años después de empezar a negociar

El Concello y la Sareb iniciaron en los primeros meses de 2021 las negociaciones para incorporar pisos propiedad del llamado banco malo al parque municipal de viviendas para destinarlos al alquiler para familias sin recursos o sectores vulnerables. Los contactos se mantuvieron en los dos ejercicios siguientes con más desencuentros que coincidencias, hasta el punto de que transcurridos casi tres años, y acentuada la dificultad de acceder a la vivienda por el alza del arrendamiento y la caída de la oferta, el Gobierno local y la entidad que gestiona el patrimonio inmobiliario procedente de la reestructuración bancaria no han logrado acordar la cesión de ningún piso.

En este tiempo, y sin que haya trascendido el fin de las negociaciones, se produjo incluso el ofrecimiento, en plena campaña de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, de hasta 67 viviendas de la Sareb en la ciudad para alquiler social, una propuesta de la que no se han vuelto a conocer detalles. Las últimas consultas realizadas por este periódico a las dos partes sobre si han concretado alguna cesión residencial no han obtenido respuesta.

Las cifras respecto a la cantidad de propiedades que la Sareb tiene en A Coruña han variado en estos tres años, en parte debido a operaciones concretadas. Cuando el primer concejal de Urbanismo del Gobierno de Inés Rey, Juan Díaz Villoslada, y el director de sostenibilidad de la sociedad estatal anunciaron en abril del año 2021 que las administraciones negociaban la incorporación de pisos al parque municipal la Sareb contaba con 66 viviendas en la ciudad, tras haber conseguido vender 30 el año anterior. Más de un año después, en julio de 2022, el banco malo disponía de 38 pisos y 235 en curso, es decir, en proyecto o construcción. En abril de 2023 la cifra aumentaba a 86 viviendas y se mantenía el número de pisos en curso. A fecha de hoy, según la página web de la Sareb, tiene 104 pisos y 117 están en construcción.

Las diferencias entre el Concello y la entidad estatal comenzaron a mediados de 2022. En aquel momento el banco malo informó de que había ofrecido cinco viviendas en el municipio para alquiler social, cantidad que equivalía a la octava parte de los 38 que entonces decía tener en la ciudad. La Sareb informaba de ello en la respuesta a un comunicado municipal en el que la acusaba de no disponer de viviendas para ceder. Un día después, en el Pleno, el portavoz municipal, José Manuel Lage, insistió en que el Gobierno local “no dejaría de exigir” viviendas a la Sareb y aseguraba que la sociedad estatal poseía 359 inmuebles en la ciudad. “No nos vale cualquier compromiso”, advertía Lage.

Desde ese momento, el Concello redujo de cinco a tres los pisos ofrecidos y señaló que solo uno era “mínimamente aceptable”. Fuentes municipales indicaron que técnicos del Ayuntamiento habían ido a inspeccionar las viviendas, pero, preguntado varias veces, el Gobierno local no respondió si había aceptado alguna de las propuestas de la Sareb. No solo no aclaró esta cuestión, sino que un mes antes de las elecciones locales de mayo de 2023, el Ejecutivo solicitó a la Sareb por carta, firmada por la alcaldesa, la cesión “del mayor número posible de pisos” de los que es propietaria la entidad en la ciudad para poder destinarlos a alquiler social. Entre estas viviendas figuraba el gran bloque residencial del número 380 de la avenida de Fisterra, entre Cances y el polígono empresarial de Agrela, que según el Concello tiene 134 pisos desocupados repartidos en ocho plantas. Casi de inmediato la Sareb dio un portazo a tal pretensión al precisar que este edificio “no está acabado” y “no cumple los criterios suficientes de habitabilidad” y necesita obras que impiden ocuparlo a corto plazo.

Pero solo un mes más tarde, ya en plena campaña electoral, la Sareb incluía pisos del bloque de la avenida de Fisterra en un ofrecimiento de 67 viviendas de su propiedad para alquiler social que habían anunciado en un acto la alcaldesa y el entonces delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Inés Rey instó a la Xunta a que “avance en su adquisición y puesta a disposición de los ciudadanos” de estas viviendas, sin aclarar si el Concello adquiriría algunos. Pasadas las elecciones, la Sareb presentó a la Xunta un listado de sus propiedades en Galicia que ya podían ser comercializadas y en ese grupo de 187 inmuebles no figuraba ninguno de A Coruña.

Hace unos días se conoció la convocatoria de la subasta pública de un edificio de Palavea para el que en su día el Ayuntamiento pidió a la Sareb, que había sido propietaria de su hipoteca, la cesión de viviendas. Han pasado tres años y el banco malo y la administración local no han llegado al punto de encuentro al que aspiraban cuando comenzaron a negociar.