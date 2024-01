El sindicato mayoritario defiende que la policía llevó dos veces al Hospital de A Coruña al joven abatido

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), con representación mayoritaria, apunta al sistema sanitario en el caso del hombre que murió abatido por disparos de los agentes el pasado 25 de diciembre en el polígono coruñés de Agrela. “No recibió el tratamiento o la ayuda profesional requerida”, indica en un comunicado, en el que se explica que esta persona fue trasladada en dos ocasiones al Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac) sin que se considerase “necesario derivar a estar persona al servicio de psiquiatría o incluso determinar su internamiento en el Hospital de Oza”. Mientras que fuentes del área sanitaria responden que se realizó una “evaluación” y se siguieron “criterios médicos” cuando esta persona estuvo ingresada y fue dada de alta.

La madre del fallecido, médico forense en Torrejón de Ardoz, aseguró hace unos días que su hijo no era un delincuente, sino un esquizofrénico que no fue atendido por el sistema. De hecho, incidió en que se trataba de una persona con estudios universitarios que sufrió un brote tras estar semanas sin tomar la medicación, según declaró a la prensa. El desenlace llegó trágicamente el día de Navidad, cuando este hombre, de 34 años, murió por disparos de la Policía Nacional tras atacar a los agentes con una barra de hierro, según informaron fuentes policiales. Uno de los agentes le disparó con una pistola táser, pero no surtió efecto. Según el relato policial, tras ser disparado en las piernas, el joven abalanzó con una barra de hierro sobre uno de los agentes, que consiguió esquivarle, aunque el otro cayó al suelo hacia atrás. Fue en ese momento, cuando el agresor se dirigía a atacarle, en el que el policía le disparó de nuevo y le causó la muerte, según relataron fuentes policiales.

Ahora el SUP, tras conocer este testimonio, afirma que la víctima era “un enfermo psiquiátrico con altercados y detenciones previas posiblemente derivados de su trastorno” y que “fue derivado en una ocasión al albergue Padre Rubinos y hasta dos veces al Hospital de A Coruña. El sindicato advierte que “habría que hacer una reflexión sobre la estanqueidad de los historiales médicos entre comunidades autónomas, sobre cuando se trata de personas con trastornos psiquiátricos que ponen en peligro la seguridad ciudadana”.

Sobre lo ocurrido aquel día, el Sindicato Unificado de Policía asegura que la persona que murió abatida fue “neutralizada” por una patrulla “en legítima defensa”. El SUP muestra su “total apoyo” a los “compañeros intervinientes en el suceso”. “La labor de dichos compañeros fue proporcional, congruente, oportuna y totalmente ajustada al procedimiento en esos casos, lo que se demostrará a través de los distintos informes obrantes en la causa así como gracias a las grabaciones de las cámaras que portaban”, recoge el comunicado. El sindicato también incide en la necesidad de que se incremente el número de “dotaciones policiales”, “especialmente en el grupo de atención al ciudadano”. “Hasta la fecha no ha habido respuesta ni por parte de los responsables políticos ni por parte de la dirección de la Comisaría Provincial, la cual ha hecho siempre oídos sordos a las peticiones presentadas (la última el pasado mes de octubre)”, indica el SUP.

Disparos para detener a un hombre en busca y captura en las inmediaciones del Carrefour

Nuevo suceso en A Coruña. La Policía Nacional detuvo en la tarde del miércoles a un hombre de 32 años en busca y captura y su pareja en las inmediaciones del Carrefour, en una intervención en la que, según fuentes policiales, el prófugo intentó arrollar a un agente que le dio el alto y tuvieron que usar sus armas. La Policía Local colaboró en la actuación, desviando el tráfico al estar cortada la salida tradicional.

Según el relato policial, un agente fuera de servicio identificó al sospechoso en el entorno del centro y dio aviso a los compañeros. Llevaba desde septiembre con cuentas con la Justicia y se había escapado de las manos de las fuerzas de seguridad, tanto a pie como en automóvil. Explican las mismas fuentes que, tras darle el alto, el sospechoso se subió a su turismo, al igual que su pareja y emprendió la huida. Al ver bloqueada su salida, frenó, para después emprender de nuevo su marcha, obligando a un agente a lanzarse a un lado de la carretera para no ser atropellado. Finalmente, pudo ser detenido, al igual que su pareja, y llevado a la comisaría de Lonzas. La Policía lo señalará como autor de un delito de atentado contra un agente de la autoridad.