Un ‘regalo musical’ de la cuna de la Sinfónica

Cuando la Navidad está dando ya sus últimos coletazos, los más pequeños de la casa cuentan las horas para la celebración que más desean: la llegada de los Reyes Magos. Esa magia de los de Oriente llega estos días en forma de música al Teatro Colón con el tradicional concierto de Reyes que ofrecen los niños y jóvenes del proyecto educativo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, una cuna para el desarrollo de los futuros artistas que les abre las puertas a su trayectoria profesional. Este jueves fueron los coros infantil y juvenil los encargados de dar la bienvenida a los magos con un concierto especial en el que abarcaron un amplio repertorio, desde el estilo más clásico hasta el pop o el rock, sin olvidar los villancicos. Hoy viernes será el turno de los instrumentos, con el repertorio que tienen preparadas las orquestas de la cantera de la Sinfónica.

“Siempre es especial este concierto, por el hecho de que es por niños y para niños, pero este año será doblemente especial”, explicaba la coordinadora de los coros de la Sinfónica, María García, antes de la actuación. Y es que el concierto de Navidad del coro infantil, compuesto por veinte voces de niños de ocho a catorce años, se ponía por primera vez a las órdenes de Sofía Rodríguez, tras la reciente jubilación de José Luis Vázquez, que estuvo al frente de la formación desde sus inicios hace más de veinte años.

Rodríguez es el claro ejemplo del éxito de Son Futuro, el proyecto educativo de la Sinfónica. Con este concierto, en el que se estrena en su nuevo cargo, la cantante dirige las obras que ella misma cantó hace años. “Sofía tiene muchos años de historia aquí. Empezó de pequeña y ha pasado por todas las agrupaciones. Con su dirección se cierra todo un ciclo”, explica la coordinadora, que pone en valor la “cantera muy importante” que se forma desde Son Futuro. A las infantiles se sumaron ayer las voces jóvenes, con el recital del coro formado por 42 personas de entre 14 y 22 años. “Son muy versátiles y tienen una gran proyección”, argumenta María García.

Este viernes le toca el turno a los instrumentos, con el concierto Un regalo musical de 300 años de historia, en el que las dos orquestas jóvenes de la Sinfónica —Pizzicato y Arcos— ofrecerán un repertorio de música barroca. “A pesar de la distancia temporal con esta música, los músicos más jóvenes se encuentran en la profundidad de este estilo”, relata el director del grupo Arcos, Jorge Montes, que aglutina a los jóvenes de doce a quince años. “El trabajo con estas edades es muy especial. Quizás no tienen todas las herramientas, pero tienen ganas y un entendimiento innato de la música y con la formación han conseguido algo milagroso. No les he encontrado límite”, presume orgulloso de sus alumnos y alumnas.

“Muchos de los que empezaron hace años, ahora ya son profesionales”, añade Montes. Sin ir más lejos, dos de los antiguos alumnos de Son Futuro cuentan ahora con una plaza como titulares en la Orquesta Sinfónica, mientras que otros desarrollan su carrera profesional en otras formaciones de prestigio.

“El concierto de Reyes es un regalo para las familias y para los propios músicos, pero en realidad es un regalo para los directores porque ver su talento y evolución es lo que nos llevamos”, presume el titular del grupo Arcos, que pone en valor los “vínculos muy especiales” que se crean en la orquesta. “Esto va más allá de la música”, concluye.