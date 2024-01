Definición: adx. m. e f. Referido a unha acción ou obxecto: 1) que permite preservar, manter e mellorar a calidade dos recursos e dos equilibrios naturais, así como velar polo futuro; 2) que é viable economicamente no tempo; 3) que permite o mantemento a longo prazo dunha sociedade. Tamén, en calquera ámbito, aquelo que se pode defender e manter con argumentos. Estas definicións figuran parcialmente no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Sustentable: de xeito práctico, sinónimo de sostible. Ecobranqueamento: venda fraudulenta de produtos ou ideas insostibles ecoloxicamente como se fosen ecolóxicas, ou estratexia de empresas ou institucións de lavar a súa imaxe pública realizando accións puntuais consideradas “verdes”, para así mellorar a súa reputación ambiental aínda que teñan liñas de traballo lesivas co medio natural. A segunda destas definicións non aparece no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: Esta verba, que é clave para entender as políticas ambientais no planeta nas últimas décadas, ten realmente máis de 300 anos de antigüidade. Provén da palabra alemá Nachhaltigkeit, que se traduce como “a calidade do que é sostible”, e foi empregada xa en 1713 polo contable fiscal e administrador mineiro Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) na súa obra Silvicultura oeconomica. Aplicouna orixinalmente ao uso responsable a longo prazo dos recursos naturais na xestión forestal, e con este matiz silvícola chegou ata o ano 1972. Nese ano o economista suízo Ernst Basler (n. 1929) publicou The Limits to Growth (Os Límites ao crecemento), aplicando a verba sostible ás accións que permiten a preservación dos recursos naturais e o sustento de futuras xeracións. Os colectivos ambientalistas deseguido abrazaron esa nova definición, e comezou a falarse da necesidade dun “desenvolvemento sostible” a nivel global. A “exclusividade” do termo sostible para se referir á conservación do medio natural foise perdendo co paso do tempo: economistas e grandes empresas comezaron a falar de “economía sostible” para se referir unicamente a aquela que é viable monetariamente, e que permite a existencia a longo prazo de iniciativas empresariais (sen ningún matiz ecolóxico). Ademais, en socioloxía falouse da sostibilidade das sociedades nun contexto aínda máis complexo, no que intervirían factores económicos, ecolóxicos e tamén intrínsecos á propia dinámica comportamental dos individuos.

Por que está en auxe esta palabra?: O adxectivo sostible xa non ten un uso exclusivo no eido ambiental. Asúmese, mesmo polos colectivos ambientalistas, que realmente pivota sobre tres dimensións: a ambiental, a económica e a social. Debido a esta complexidade conceptual, e para evitar confusións e usos espúreos (“ecobranqueamento”), a verba sostible debería ter parello o uso dun adverbio: sostible ambientalmente, sostible economicamente ou sostible socialmente.