Ciudades españolas retiran las 'terrazas COVID', que en A Coruña tienen tasa este año

“Han llegado para quedarse”. Así de rotundo se expresaba en septiembre el presidente de los hosteleros coruñeses, Héctor Cañete, convencido de que las terrazas ubicadas en plazas de aparcamiento, que el Concello permitió instalar con la pandemia de la COVID, serían una nueva fórmula para ampliar los espacios para consumir en los locales de hostelería de la ciudad. Y lo cierto es que, desde que se pusieron en marcha, se han quedado. El Concello ya ha aprobado la tasa para estos espacios en 2024 sin que haya una nueva ordenanza que recoja la normativa para la instalación de mesas y sillas en los espacios públicos para vehículos. El Ejecutivo local trabaja desde 2021 en la redacción de la norma reguladora de terrazas y, si bien ha dejado caer algunas propuestas en 2023, todavía está elaborando el documento, que, aseguró, será “consensuado” con el sector y prevé aprobar el presente año. Mientras en A Coruña el futuro de las terrazas en la vía pública está todavía en el aire, en otras ciudades de España los gobiernos municipales decidieron en los últimos meses prohibir estas instalaciones, conocidas como ‘terrazas COVID’, o reformular la normativa para poder mantenerlas.

Tras el final de la pandemia, el Ejecutivo local abrió la veda para que los hosteleros pudiesen aumentar el número de mesas en las terrazas y ocupar nuevos espacios, con posibilidad de instalarlas en aceras y plazas de aparcamiento. Una medida aplaudida por el sector, pero que también despertó críticas entre algunos colectivos, como las personas con movilidad reducida, que exigen una regulación. Hace unos meses el Concello anunció que con la nueva normativa, que no ha dado a conocer, obligará a la hostelería a elegir una única ubicación para sus terrazas —en las plazas de aparcamiento o en la acera, no en los dos sitios—. Y aunque el Ejecutivo local todavía no ha concretado fechas para la entrada en vigor de la nueva ordenanza, la aprobación de las tasas para este año hace pensar que las terrazas ubicadas en plazas de aparcamiento se mantendrán este ejercicio. Las tarifas aprobadas bajan el recargo que se le aplica a las instalaciones de mesas y sillas con cerramiento estable o que estén en zonas de aparcamiento. Antes se multiplicaba la tarifa por 1,5 y ahora se multiplicará por 1,2. La tarifa mínima que se cobrará a los negocios pasa de 51,63 a 60,67.

Mientras el Concello anda a vueltas con esta nueva ordenanza —la última actualización de la normativa de terrazas es del Gobierno de Carlos Negreira—, otras ciudades españolas ya han tomado medidas al respecto. El pasado 1 de enero Madrid puso punto y final a la ocupación de estos espacios con mesas y sillas, que suponen cerca de un 10% de las terrazas de la ciudad. El Ejecutivo madrileño ha permitido mantenerlas con una ordenanza de 2022, pero a lo largo de este mes de enero los hosteleros deberán proceder a su desmontaje. En Soria, el gobierno socialista aprobó en pleno el pasado mes de diciembre, con los votos en contra de PP y Vox, retomar la normativa de 2019, por lo que la hostelería tiene de plazo hasta marzo para deshacerse de la instalaciones surgidas a raíz de la pandemia. En Murcia, por su parte, el tiempo apremia: el Ayuntamiento deja desmantelarlas hasta el próximo 10 de enero.

Aunque este año son muchas las ciudades que se han subido al carro de poner fin a las ‘terrazas COVID’, en otras zonas la decisión ya fue tomada hace tiempo. San Sebastián las eliminó a mediados de 2022 , Salamanca lo hizo hace ya un año, en enero de 2023, y Palencia procedió al desmontaje el pasado mes de septiembre. León, por su parte, sigue la corriente del Gobierno local de A Coruña, y prevé mantenerlas pero con la elaboración de una nueva ordenanza que sustituya a la anterior.