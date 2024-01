La marea de pellets de resina moviliza la conciencia medioambiental de los coruñeses. Por la mañana y por la tarde, decenas de personas bajaron ayer hasta la arena de las playas del Orzán, O Portiño y As Lapas, además de Mera en Oleiros, para recoger con sus propias manos las diminutas esferas de plástico usadas en procesos industriales que desde la semana pasada han llegado a las costas gallegas, después de que un carguero perdiera en diciembre varios contenedores que transportaban bolsas de estos pellets cuando navegaba por aguas portuguesas.

Los voluntarios se han citado en los arenales a partir de las convocatorias promovidas desde el sábado por más de una veintena de grupos de WhatsApp bajo el nombre Limpeza de Praias;_otras personas se han unido en algún momento del día al ver a los primeros arrodillados en las playas provistos de guantes, bolsas, cubos y otros utensilios separando con mucha paciencia las esferas de los granos de arena.

Se han congregado jóvenes y mayores, en solitario o en grupo, vecinos de la ciudad o procedentes de localidades cercanas, y sin presencia en los arenales de representantes de ninguna administración. Lo más complicado de su tarea es, sin duda, la separación de los pellets de la arena, ya que se confunden por el tamaño y la forma;_los primeros flotan, por lo que para distinguirlos los voluntarios usaron botellas para llenarlas con agua de mar y apartar así los pellets a bolsas o recipientes.

“Esto es muy laborioso, no es fácil verlos a simple vista, hay que remover mucho”, admitía en As Lapas Ana Lozano, una chica de Zamora que vive en A Coruña desde hace doce años. “Es una pena que aquí no haya nadie de ningún gobierno, local o gallego, porque esto no es una bonita estampa de la Torre de Hércules”, censuraba la joven, que por la mañana también estuvo en el Orzán.

“Que sea el pueblo el que tenga que salvar al pueblo...”, reflexionaba en voz alta, también en As Lapas, Antonio Carrión, trabajador de Salvamento Marítimo en A_Coruña, crítico por la falta de respuesta de las administraciones para enfrentarse a la marea de pellets de resina. “Aquí no se ha visto a nadie, mejor que no vengan porque la administración lo haría rematadamente mal. Al planeta no lo salvan las administraciones, lo salva la gente que se sensibiliza”, proclamaba Carrión mientras en una mano enguantada depositaba pellets que recogía con unos tenedores.

Susana Puertas cogió el tren en Santiago por la mañana y a las cuatro de la tarde estaba en As Lapas. “Escuché las noticias en la radio y me vine, hace buen tiempo, y a esto hay que ayudar si no lo hacen los demás”, explicaba. Las diez personas que en ese momento estaban en la pequeña playa junto a la Torre se triplicaron media hora después, repartidos en más de una zona. Diego Abanqueiro, por ejemplo, vio una convocatoria en WhatsApp y se acercó al arenal, como hicieron otras personas con las que coincidió. Los estudiantes Mario Figueroa y Álex Ochoa, este de Zaragoza, hicieron una pausa en sus estudios de Biología y Química para dedicar un par de horas a buscar pellets con guantes y retirarlos de la playa.

“Si ves uno, ya ves todos”, decían los más optimistas en plena búsqueda de estas esferas de menos de cinco milímetros de tamaño. “Es que no los veo, parecen piedras”, lamentaban otros voluntarios. Llegaba uno más con un cubo grande en las manos. “¿Dónde puede conseguir unos guantes?”, preguntaba, y un chico le acercaba una bolsa con una caja de guantes de plástico.

En Mera, O Portiño y el Orzán hubo también voluntarios ayer, además de una patrulla de la Policía Local en la playa de la ensenada que indicó a los participantes en dónde debían depositar los pellets una vez apartados de la arena. Durante el día también se advirtió la presencia de las pequeñas esferas de resina en Cirro (Sada)_y en Perbes (Miño).

El mercante Tocano perdió el pasado 8 de diciembre varios contenedores que formaban parte de su carga mientras navegaba en aguas de Portugal, entre los que se encontraban bolsas de alrededor de 25 kilos de pellets de plásticos, con el nombre de Bedeko Europe, distribuidora de productos químicos con sede en Polonia. Esta compañía informó de que los pellets “no son un producto tóxico”, pertenecen a una firma india, y que la responsabilidad del vertido es de la empresa de transporte Maersk.