“Tú no eres tu enfermedad, puedes curarte al 100%, no tienes que vivir así”

“Puedes preguntar lo que quieras. No tengo problemas para contestar cualquier cosa, ni tampoco tabúes”. Cristina Rodríguez Menéndez se expresa con la fluidez y el desparpajo de quien tiene dotes naturales para la comunicación más allá de haber estudiado Periodismo. No tiene inconvenientes en prestar su testimonio porque sabe que, en su día, fue el sentirse reflejada en la experiencia de otra persona lo que le hizo ponerle palabras a lo que ella misma estaba sufriendo: anorexia. De eso han pasado diez años y un proceso largo, pero sanador, del que todavía hoy sigue aprendiendo.

La primera enseñanza que le dejó el proceso es fundamental. “La anorexia no es una enfermedad física. Es una enfermedad mental con consecuencias físicas”, asevera, consciente de las ideas preconcebidas que todavía pesan sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Una sigla, TCA, que apareció en su vida hace unos diez años y que llegó a poner en peligro su vida. También entonces, cuando las secuelas físicas y psicológicas eran evidentes, tuvo que enfrentarse a los peores juicios de la sociedad. “Tuve mucha suerte con la gente de mi alrededor, pero también noté la incomprensión de mi entorno. Me decían comentarios fuera de lugar, como ‘con el cuerpazo que tenías y mira cómo estás ahora’, o ‘con la de enfermedades que hay, ¿por qué tienes una enfermedad que eliges tú?’. La gente pensaba que era un capricho, cuando estaba viviendo un momento muy difícil conmigo misma”, revela.

Cristina Rodríguez es el ejemplo tangible de que detrás de un TCA no hay siempre un único elemento. En su caso, jugaron en su contra factores predisponentes, que emanaban de una personalidad tendente a la autoexigencia y a la intransigencia consigo misma, que se reflejaba en otros ámbitos como los estudios, y que se mezclaba con algunas inseguridades y conflictos de autoestima. Pero eso no fue lo único. “Me desarrollé muy pronto. Con 10 años no tenía cuerpo de niña, sino de mujer. Me hicieron mucho bullying en el colegio, me llamaban gorda, curvas peligrosas”, recuerda. No jugaron a su favor los escaparates aspiracionales de las redes sociales, que siguen premiando la delgadez y promoviendo la cultura de la dieta. “Hay ese discurso de la importancia de cuidarse. Para mí ahora cuidarme es escuchar a mi cuerpo, descansar cuando me lo pide y comerme un chocolate si me apetece”, resuelve.

Así, en el delicado trance del paso de la adolescencia a la adultez, comenzó un camino caracterizado por la lucha interna, la restricción y el control sobre la alimentación y el deporte, que, explica, le servía de herramienta de control para todas aquellas cosas de la vida que sentía que se le escapaban de las manos. “Cuando tienes un caldo de cultivo de control contigo misma, te sientes tan mal contigo misma, el trastorno es una herramienta para gestionar esas emociones y de sentir que tienes el control sobre algo. Tu cerebro te dice: hoy no te puedes pasar de 100 calorías, o de 30. Tienes que hacer deporte, recorrer esta distancia”, enumera.

Cristina no olvidará jamás cuál fue el punto de inflexión. Para entonces había llegado a los 36 kilos de peso, había asumido como normal pasar el día con una ensalada sin aliñar, que su vida se viese limitada por las comidas o el reflejo instantáneo de sacar la calculadora mental de calorías. “Era verano de 2015. Un amigo me dijo: no estás bien. Tú tienes anorexia. Le dije que estaba loco, que eso era imposible, pero me quedó el runrún y empecé a buscar”, cuenta.

En esa búsqueda encontró muchas respuestas y se asomó a algunos temores. Pero también descubrió una cosa: que no estaba sola, pues había miles de personas en su misma lucha, y que lo que le ocurría no era culpa suya. Se dio cuenta entonces de que era víctima de una distorsión de su propio cerebro, “como si estuviese dividido entre la parte sana y la otra, como el ángel y el demonio que te dicen cosas distintas”, describe.

Cuando al fin dio el paso de ponerle coto a esos demonios tuvo el apoyo incondicional de su familia, económico y emocional, pero, aun con todo eso, los inicios del camino a la recuperación fueron de todo menos fáciles, ante la ausencia de recursos especializados que tratasen los TCA desde una perspectiva multidisciplinar. Cuando empezó a comprender lo que le ocurría encontró mensajes contradictorios, que, como ahora sabe, nada tenían que ver con la realidad de su enfermedad. “Al principio no sabíamos a dónde ir, y fui a una psicóloga clínica, no especializada. Te lanzan el mensaje de que vas a vivir con eso toda la vida. Entonces dices: para qué voy a luchar, si no me voy a curar. Utilizas esos mensajes para tirar balones fuera, y te refugias más en el trastorno. Eso no es así. Tú no eres tu enfermedad. Puedes curarte al 100%, no tienes que vivir así”, insiste.

El proceso, advierte, es lento, requiere paciencia, perseverancia y, en su caso, requirió también apoyo nutricional, psicológico y tratamiento psiquiátrico, pero, tras meses en la batalla, empezó a tener la sensación de que estaba consiguiendo que su cerebro “reaprendiera”. “Hay que volver a educar al cerebro con conductas que tienes que repetir, enseñarle que lo que creía que estaba bien, está mal. Es lento, pero no hay que desesperarse”, explica.

Hace tres años llegó a la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC), donde descubrió que ofrecer un tratamiento integral, que atacase el trastorno desde todos sus frentes, era posible si hay voluntad. “Yo fui afortunada, tuve la suerte de que mis padres pudieron pagarme los tratamientos, porque en la pública es imposible, te dan citas cada mucho tiempo, cuando hay momentos en los que necesitas una terapia constante”, lamenta.

En ABAC, entidad sin ánimo de lucro que casi no recibe apoyo institucional, esa voluntad viene de las propias familias, que sostienen con sus cuotas un recurso que salva vidas, porque además de herramientas como la terapia psicológica, psiquiátrica, los servicios nutricionales o el comedor terapéutico, ABAC brinda otro elemento indispensable en el proceso: la comprensión. “A día de hoy estoy bien, he tenido altibajos y alguna recaída; pero me sigue ayudando mucho leer y conocer otras experiencias. A veces te sientes tan incomprendida que solo quieres leer a otras personas que han estado como tú. Para mí fue un antes y un después”, reconoce.