“La química es bella, la poesía perfecta y el conocer es la fuente más sofisticada de placer”

La química e investigadora de la Universidade da Coruña (UDC) Deborah García Bello, coruñesa de 1984, lleva años realizando divulgación sobre ciencia en medios como La Sexta, La 2 y la Televisión de Galicia, además de publicar varios libros. El último es La química de lo bello, sobre la relación entre ciencia y arte contemporáneo, en la que explica cómo una ha influido al otro y por qué algunos artistas como Chillida eligen ciertos materiales. El libro es un formato más accesible de una investigación académica por la que acaba de doctorarse en la UDC con la tesis Estudio de la relación entre la ciencia y el arte contemporáneo y su uso en la divulgación científica.

¿Cómo nace la investigación?

Viene de lo bien que me llevo con mi hermano, el escultor Christian García Bello. Empecé a investigar estas relaciones [entre arte y ciencia] de manera muy autodidacta gracias a ver exposiciones con él. La investigación empezó cuando fui a ver con él una muestra que hubo aquí en A Coruña, en la Fundación Barrié, Sin Título. Fue la primera vez que vi en directo una obra azul de Yves Klein, la escultura que conocemos como Venus Azul. Aluciné, en directo parece terciopelo. Pregunté cómo consiguen hacerlo, y Christian me dijo hay una mística, una receta secreta. Me puse a investigar cómo se fabrica una pintura, para ver cuál era la supuesta receta secreta: no hay ninguna secreta para un químico. Cuando conseguí llegar a ella publiqué un artículo de divulgación contándolo, y me puse a investigar otras relaciones entre la evolución de nuevos materiales y soportes, y el arte.

¿Que se encontró?

No solo que había materiales que condicionaron al arte, o al revés, sino que muchísimos artistas, sobre todo de arte moderno y contemporáneo, usaban los materiales con una poética. Un escultor no hace una escultora de bronce porque sí, muchas veces hay un código. Interpretar qué significa una obra de arte ya existe, es la semiótica, pero había muy poco publicado sobre qué significan los materiales. Empecé a publicar los hallazgos que iba encontrando como divulgación científica, no pensaba en hacer una tesis. Tienes que ajustarse a planes de doctorado que ya existen, cosas bastante cerradas, y esto no encajaba a ninguno.

Pero la hizo.

Un día me llamó un profesor que tuve en la facultad, Moisés Canle, del departamento de Química Física de la UDC, y me dijo: “Deborah, los artículos que estás publicando tienen un nivel súper alto, esto es totalmente original y estás haciendo una tesis por tu cuenta”. Es investigador principal sobre un grupo de fotorreactividad, sobre cómo reaccionan materiales ante la luz, y dijo que podía encajar allí. Buscó un programa de doctorado, de ciencia y tecnología ambiental, en la que entrase con calzador. Analicé obras que tuviesen influencia del ambiente.

¿Por ejemplo?

Hormigones, acero corten, aleaciones, el grafiti...

¿Cuáles son las conclusiones?

Hay una hipótesis inicial: que ciencia y arte están relacionados y la evolución científica ha influido al arte. Se ve de forma acelerada por el enorme avance científico a partir del siglo XIX. He podido comprobar que esa hipótesis es cierta. Se descubre la fotografía, y tuvo un impacto bestial sobre la forma de hacer pintura.

¿Cómo demuestra la relación?

Con paralelismos: voy trazando el mapa de avances artísticos y tecnológicos y el arte. Las aleaciones con aluminio para fabricar envases propiciaron que hubiese envases para pinturas y los artistas no tuviesen que fabricarla in situ, lo que les permitía pintar a la intemperie. Es fundamental para el impresionismo. Cuando se pintó la pintura acrílica, esto propició que se hiciesen murales en exterior, o grafitis, y surgiese el expresionismo abstracto. Esta es la parte de la tesis más intuitiva.

¿Y la otra?

El aporte más original tiene que ver con la interpretación de los materiales. Por ejemplo, por qué Chillida, cuando hizo El Peine del Viento, utilizó un tipo de acero corten que se convierte en óxido de hierro: vuelve a convertir en la tierra de la que vino. Y es tipo de hormigón que emplea en Elogio del horizonte se debe a que es piedra que fabricamos nosotros. Fui desgranando algo más de medio centenar de obras de arte moderno y contemporáneo en función de qué significan los materiales. No había ninguna tesis sobre este tema, y prácticamente tampoco artículos científicos.

¿Y la divulgación?

El 80% de mi carrera profesional se basa en eso. Todos estos hallazgos los he convertido en artículos, en medios especializados o generalistas, en la Sexta, en Órbita Laika, donde fabricamos por televisión por primera vez la pintura azul Klein, en radio... Fue comparar el impacto que tiene esto. La química de lo bello es la tesis en formato divulgativo. Está a caballo entre la novela y el ensayo: hay muchas cosas narradas. Es un elogio a la belleza, en general, la cotidiana y la del arte.

¿A quién orienta la divulgación?

Es una respuesta muy prototípica, pero escribo el libro que me gustaría haber leído. Todos mis libros tienen un cariz de aprecio por lo cotidiano. La química es mirarlo todo con detenimiento, como si llevases unos microscopios en los ojos, desgranar cualquier objeto que nos rodea, verlo casi átomo a átomo y descubrir que hay mucha belleza en mirar las cosas con tanto detalle. Me dirijo al público que esté interesado en descubrir bellezas que de tanto verlas no les prestamos tanta atención.

¿Cómo empezó a ver esa belleza?

Fue en el colegio. Tuve un profesor maravilloso, Joselu, que me descubrió que la química era una forma de descubrir el mundo muy precisa y muy bella. Cuando di química por primera vez, creía que me iba a dedicar a escribir poesía, o a la filología, porque me encanta el lenguaje, la filosofía... Y la química me pareció la poesía perfecta. Cada palabra ocupa su lugar preciso por algo. Los químicos nos dedicamos a describir el mundo, solo que con un lenguaje muy medido y preciso.

Todos tenemos el conocimiento a una búsqueda en el móvil, y muchos siguen sin saber por qué ocurre la luz, qué son las ondas de radio...

Tenemos más acceso a la información, que no es lo mismo que conocimiento. Este es información ordenada y conectada. En el móvil tienes acceso a información, y según lo que profundices, puedes crear conocimiento: es algo muy placentero. Saber cómo funciona algo proporciona muchísimo placer. Querer ser más culto viene después, pero es muy placentero saber cómo funciona una bombilla o por qué hay que seguir ciertos pasos para hacer un bizcocho; la cocina es todo química. Cuando te lo explican, y entiendes por qué sube el pan, o por qué puedes transformar la leche en queso, este te sabe mejor. El conocimiento es la fuente más sofisticada de placer.

Trabaja en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de la Universidade.

Estoy en un grupo de investigación de reactividad química y fotorreactividad. Mi campo de investigación es ciencia de materiales, aplicada al arte moderno y contemporáneo. Tengo compañeros que investigan materiales para construcción, para fabricar paneles fotovoltaicos, potabilizar agua...