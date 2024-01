“Todavía hay un aura de clandestinidad hacia estos trastornos, como si no se pudiera hablar sobre ellos”

Celia Pérez Sousa es la presidenta de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC).

¿Cuáles son los grandes mitos que rodean los trastornos de la conducta alimentaria?

Tenemos que normalizar estas enfermedades, porque son enfermedades como otras, con sus peculiaridades. Las enfermedades mentales son enfermedades como otras; con sus características, sus tratamientos, su manera de diagnosticarse. Son enfermedades en que la persona no es culpable ni se lo ha buscado, este es otro mito. Surge por una conjunción de factores, en la que influye la personalidad propia, si se tiene un carácter autoexigente, rígido o perfeccionista. Luego, tienen que concurrir otra serie de situaciones. No todo el mundo que tenga ese perfil de personalidad va a enfermar; influyen factores ambientales, externos, psicosociales, los cánones de belleza, que pesan como una losa. Hoy, más potenciados por las redes sociales. Hay una contribución genética, unos genes de riesgo.

Las redes sociales han aumentado la presión sobre la imagen, pero al mismo tiempo, se convive con la era del body-positive. ¿Ganan el pulso los patrones de belleza?

Esa es una corriente interesante, porque pone en valor otro tipo de cuerpos, pero ahí surge por otro lado la gordofobia, que también es otro problema. Hay una obsesión por lo sano. Los mensajes son contradictorios: aún recuerdo que en prensa salía un artículo sobre los trastornos de la conducta alimentaria, y, en otro artículo, hablaban de la obesidad en los comedores escolares. Ese es otro factor que puede llegar a influir en las personas predisponentes, el miedo a estar gordo, a ser rechazado por gordo.

¿Hay un punto culpabilizador desde la sociedad hacia quienes sufren TCA?

Sí. En torno a la enfermedad mental, los estigmas pesan como una losa. No hay enfermedades en medicina que tengan ese estigma que tienen las mentales. Tienen todavía como un elemento, de clandestinidad, de no poder hablar sobre ello, porque se sienten avergonzadas. Hay miedo a ser rechazadas y a ser culpadas. Toda la sociedad tenemos que trabajar sobre eso, y asumir que es una enfermedad como otra cualquiera. Nunca culparás a alguien por un cáncer. Esto tendría que ser igual.

ABAC nace hace tres décadas de la mano de familias afectadas por esta enfermedad. ¿Cómo hemos avanzado?

ABAC nace hace 27 años por iniciativa de una madre, Manuela Naya, a la que le debemos muchísimo, no solo los afectados, la ciudad. Estamos en deuda por tener el valor y la generosidad para intentar que algo que ella vive en su familia, se extienda a otras personas que están a su situación. Su hija enferma tiene que buscar recursos fuera de Galicia y copia el modelo que ella ve de hospitales de día y de consultas por equipos multidisciplinares y lo importa a A Coruña. Así nace ABAC. Actualmente tenemos doce personas trabajando en nuestra entidad. Nace para dar salida a la atención a los TCA. No había nada similar en A Coruña. Y tenemos que decir que, 27 años después, lamentablemente seguimos con dificultad para avanzar en este sentido. Va habiendo cosas, estamos muy pendientes de que en el Chuac se abra ya una unidad con hospital de día para las edades del rango infantojuvenil; es inminente, pero de momento asumimos nosotros todas las dificultades del mundo, desde el punto de vista económico, estas doce personas que trabajan en la entidad.

Como entidad sin ánimo de lucro, asumen la demanda asistencial.

ABAC sigue haciendo el esfuerzo para que estas personas sean atendidas como corresponde de acuerdo a la evidencia científica, que dice que los TCA deben ser tratados por unidades multidisciplinares. No somos un complemento a lo que se hace en el hospital; somos el tratamiento. El tratamiento está siendo asumido por una entidad sin ánimo de lucro, por padres, familias y afectados unidos para asumir esta atención mientras no surjan otros recursos alternativos desde el sistema público. Estamos dispuestos al esfuerzo, pero pedimos ayuda, porque si no hay recursos en el sistema público, imagina lo difícil que es para una entidad que se sostiene sobre las cuotas de las familias sacar esto adelante.

¿Cuáles son sus necesidades más acuciantes?

Hay unas necesidades globales del colectivo que tienen que ver con la visibilidad, normalización de la enfermedad. A nivel particular, lo primordial para ABAC es el espacio. El espacio se ha quedado insuficiente por el aumento de demanda, que es un clamor ya. Tras la pandemia hay un pico que todos esperábamos que se estabilizase, pero ahí está. Influye la mayor sensibilización, el mejor reconocimiento de los síntomas, la llegada de casos en los estadios más precoces. Necesitamos más espacio para el comedor terapéutico, más despachos para los terapeutas, más personal.