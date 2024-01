Los trastornos de conducta alimentaria amplían su horquilla con pacientes de entre 12 y 64 años

La Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC) centró la emisión del programa solidario A Radio Conta, grabado y emitido en colaboración con todas las emisoras coruñesas el sábado 30 de enero. Un gesto que desde la entidad agradecen. “Lo agradecemos enormemente. Lo que no sale en los medios no existe. Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) necesitan visibilidad”, dice Fátima Pérez, directora de ABAC. Desde su nacimiento, la entidad tuvo dos frentes claros: luchar porque las administraciones pongan en marcha dispositivos públicos de atención terapéutica integral, para que no sean únicamente las entidades las que absorban la demanda asistencial; y sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre enfermedades sobre las que pesan estigmas y cierta tendencia a la ocultación.

“Estas dolencias conllevan un sufrimiento importante, que, socialmente, se tiende a minusvalorar. Nuestro campo de batalla es este, porque las familias están muy solas, muy incomprendidas. Lo tienen que ocultar porque al final tienes un problema de salud mental muy grave en tu casa y la gente tiende a cuestionar tu modelo de parentalidad. Esta enfermedad no se escoge”, asevera Pérez. En los últimos años de los casi 30 que lleva en marcha la asociación han visto algunos avances en la materia, pero también tendencias preocupantes, sobre todo recientemente. En ABAC detectan que la horquilla de edades se ha ensanchado, y ahora reciben y tratan a pacientes entre los 12 y los 64 años. Las usuarias más longevas ni siquiera responden al estereotipo de perfil cronificado que arrastra la enfermedad a lo largo de toda su vida, sino que muchas “debutan” a esas edades. Y no es el único dato preocupante. “Estamos teniendo un incremento sostenido de casos desde la pandemia. Al principio pensamos que podía ser un repunte o agravamiento, pero no se ha estabilizado, sigue creciendo. Hay mucha demanda”, alerta la directora. En ABAC, como es habitual en los dispositivos especializados en el tratamiento de los TCA, la mayoría de pacientes son mujeres, pues siguen siendo enfermedades feminizadas, pero ya empieza a ser habitual que cada vez más hombres traspasen las puertas de ABAC buscando recuperarse por lo mismo. “Son pocos, pero cada vez va habiendo más. De cada diez pacientes, uno es un varón. Creemos que hay todavía mucho infradiagnóstico. A menos que haya una patología como una anorexia nerviosa, donde el deterioro físico es visible, hay TCA que no tienen cambio físico, entonces pasan desapercibidos, sobre todo en los varones, que si van al médico de cabecera tiende a pensar que tienen otro tipo de problema”, desgrana Pérez. La alta demanda, que gestionan con recursos limitados, sin apenas apoyo institucional y con las aportaciones de las cuotas de las familias socias, ha llevado al recurso al límite de su capacidad. Desde ABAC urgen un nuevo centro con espacio para dispensar sus servicios en buenas condiciones, y recursos para dotar de más personal un dispositivo que lo necesita. “Tenemos mucha lista de espera a la que debemos dar respuesta cuanto antes. Las administraciones no te solucionan: la Xunta dice que tiene sus propios dispositivos, que también están infradotados, y el Ayuntamiento y la Diputación, que no tienen competencia en salud. De un TCA te puedes curar, pero no te puedes curar solo. Hay que hacerlo con ayuda profesional”, insta Pérez. En ABAC cubren todas las áreas implicadas en ese proceso de curación: psiquiatra, psicólogo, nutricionista y comedor terapéutico. Una asistencia integral referente en el ámbito y que atiende mensualmente a 150 personas, que urge apoyo para seguir cuidando a sus pacientes. “Hay gente que está desde la mañana hasta la noche aquí. Son enfermedades de largo recorrido. Se nos está empezando a quedar pequeño para ofrecer eso. Necesitamos más personal y más espacio”, urgen.