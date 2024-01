La asociación Ecologistas en Acción ha presentado este martes una demanda penal en el Juzgado de Noia (A Coruña) contra la empresa armadora propietaria del buque portacontenedores Toconao, con bandera de Liberia, así como contra su capitán al que consideran causante del vertido de pellets que ha provocado la llegada de millones de bolitas de resina de plástico al litoral. En la demanda, como han especificado en rueda de prensa, solicitan una caución de 10 millones de euros a la naviera para hacer frente a una descontaminación "larga y costosa".

La acción judicial, realizada junto con Plademar Muros-Noia, atribuye a la empresa un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales por la afectación a las costas gallegas con un vertido de millones de pellets de plástico.

Xoán Evans, portavoz de Ecologistas en Acción, ha insistido en sus declaraciones en que "es evidente que hay una contaminación amplia y grave" porque la marea de pequeñas bolas de plástico blancas ya ha afectado a 10 espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, al Parque Natural de Corrubedo y a numerosas zonas de costa y arenales.

Ha explicado además que Ecologistas en Acción busca con esta demanda asegurar que se cumpla la máxima de "quien contamina paga" y, por eso, la organización pide al Juzgado que imponga una caución a la empresa demandada de no menos de 10 millones de euros que permita acometer los costes de restauración. Con esta acción, pretende Ecologistas agilizar una vía que evite la impunidad que acabaron teniendo otros vertidos marítimos en el pasado.

En la demanda presentada esta mañana se evidencian los daños sustanciales a la calidad del agua, a los suelos de las playas, animales y plantas de estos ecosistemas, además del riesgo de perjuicios a la salud.

En la denuncia inciden en que los pellets de plástico, por sus características, atraen las toxinas próximas absorbiéndolas como una esponja, lo que hace que se conviertan en bombas tóxicas. Su forma y tamaño atraen a numerosas especies de aves, peces y crustáceos y, al ingerirse, los plásticos entran en la cadena trófica y con frecuencia provocan la muerte del animal, que deja de comer al tener el estómago lleno de plástico, explican.

Por todo ello, la organización ecologista anima a las Administraciones afectadas y a otras organizaciones sociales a personarse como acusaciones en la causa que se abrirá en Noia.

Aparte de esta denuncia, la plataforma no descarta presentar "el día de mañana" otra demanda contra las administraciones si se descubren actuaciones "dolosas" en su actuación que no hayan sido respondidas con "los mecanismos de reacción" oportunos. De hecho, por parte de Plademar Muros-Noia, el pescador Rogelio Santos ha denunciado la "inacción" de la Xunta a la hora de adoptar medidas ya que "se miró para otro lado durante dos semanas".

En este sentido, ha reprochado que mientras el gobierno de Asturias ha decidido decretar la situación 2 del Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina Accidental, la Xunta de Galicia no aumenta su nivel de protección porque "estamos en un contexto de elecciones" y tienen la vista puesta en los comicios del 18 de febrero.

"Creen que en contexto de elecciones ir de valientes les puede dar algún rédito electoral", ha sostenido este pescador, que ha insistido en que el sector del mar "no comprende" esta decisión. Ha ahondado del mismo modo en que es necesario activar el nivel dos para poder hacer uso de los recursos de la administración central ya que los "operarios" de la administración gallega no tienen medios para hacer frente a las tareas de limpieza. Finalmente, Santos ha agradecido la actuación de la ciudadanía civil y los voluntarios que han ayudado a que este desastre ambiental "no vaya a más" porque este es "un asunto que no debe preocupar solo a pescadores como yo, sino a todos, porque las playas son de todos".

MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado a la Xunta de Galicia de no pedir ayuda en la crisis de los pellets en la playas gallegas y asturianas y ha mostrado su certeza de que "la gestión hubiera sido diferente" si no hubiera "precampaña electoral". En una entrevista en la Cadena Ser, Ribera se ha preguntado si ponerse a disposición de las autoridades de otras administraciones es algo "desleal o de campaña", y ha hecho hincapié en que rechazar la colaboración del Gobierno central es un error, por lo que ha ofrecido a las autoridades regionales su total "disponibilidad para ayuda".

Las playas gallegas y asturianas se han convertido estos días en noticia por la llegada de miles de pellets de plástico procedentes de uno de los seis contenedores que perdió el buque Toconao el 8 de diciembre unos 80 kilómetros al oeste de Viana do Castelo, en aguas portuguesas.

La ministra ha recordado que llamó personalmente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para ofrecerle la colaboración del Ministerio para activar el protocolo; "y él me pidió que mantuviéramos los canales de información abiertos, algo que evidentemente hemos hecho, pero nos acusan de deslealtad cuando en caso de alerta pueden contar con nuestro apoyo", ha insistido. "Si consideran que pueden hacerlo solos está bien, -ha continuado la vicepresidenta- pero por ahora lo que estamos viendo es que lo dejan en manos de los ayuntamientos y de los ciudadanos de a pie" y esa situación es un poco contradictoria. A su juicio, es "importante defender los intereses de los ciudadanos y de los ecosistemas porque la gente está cansada de que se le pongan por delante los pruritos personales" y lo que quiere es que las administraciones colaboren "para responder a sus problemas", ha precisado Ribera.

La polémica sobre la marea de pellets de plástico en las costas gallegas, que ya se ha extendido a Asturias, sigue en aumento mientras ecologistas y pescadores alertan sobre los riesgos que implica el vertido y el Gobierno central dice estar preparado para colaborar en su retirada en cuanto la Xunta eleve el nivel de alerta.

DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, pidió este martes a la Xunta que "asuma de una vez por todas sus responsabilidades y eleve el nivel de emergencia al 2 para que el Gobierno pueda colaborar con medios estatales" en la retirada de los pellets de plástico que están llegando a las costas gallegas. Durante una visita al municipio de Vilalba (Lugo) y en respuesta a las preguntas de los periodistas, recordó que se trata "de un protocolo fijado desde 2012". Desde su punto de vista, "lo que ha quedado claro es que la Xunta era conocedora de la situación y la llegada de pellets desde el 13 de diciembre y no hizo nada".

"Por ahora se ve que consideran que pueden hacer frente ellos solos. Yo creo que es un error e intentaría buscar el máximo apoyo para responder a la llegada de material de plástico", añadió el delegado del Gobierno. Sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, dijo que "parece que ve indicios de toxicidad" en ese material", aunque "habrá que esperar a la investigación".

"Lo que está claro es que el plástico es contaminante y no es comestible. La contaminación del plástico en el mar es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos", añadió. "Según la Xunta no son tóxicos", dijo Pedro Blanco, pero "nos gustaría que compartiese con nosotros ese informe para hacer un seguimiento exhaustivo del impacto en las especies".

FEIJÓO DEFIENDE A RUEDA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes la "utilización política" que se está haciendo del vertido de pellets y ha acusado al Gobierno de intentar "intoxicar" con este asunto y de "tomarse a los gallegos por personas poco inteligentes". Núñez Feijóo ha mostrado su malestar de esta forma, en una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, por las declaraciones de varios miembros del Ejecutivo en las que denunciaban la supuesta "inacción" de la Xunta de Galicia en la crisis de los pellets.

A la pregunta de si cree que las bolitas de plástico que han aparecido en las playas no son tóxicas ni peligrosas, ha contestado que "lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Xunta, que es el que padece" la situación, así como tomar "a los gallegos por personas poco inteligentes", al pensar que no tienen "memoria". "Tenemos mucha memoria y sabemos lo que hizo el Partido Socialista contra el Partido Popular cuando gobernaba el PP y hubo, eso sí, un vertido tóxico y peligroso como fue el Prestige", ha señalado.

Respecto al nuevo vertido que procede de las costas portuguesas y que afecta ya al litoral gallego y asturiano, ha denunciado que el Gobierno de España tuvo conocimiento del mismo el 20 de diciembre y que, sin embargo, no se puso en contacto con la Xunta de Galicia hasta el 3 de enero. "La Xunta, como es natural, sabe lo que ocurre en Galicia, lo que no puede saber es lo que ocurre en mares sobre los que no tiene competencias" ya que el tráfico marítimo depende "exclusivamente" de la Administración del Estado", ha apostillado.

Ha relatado que la Xunta tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo por una persona que llamó al 112 advirtiendo de que había bolas en los entornos de las playas y que automáticamente el Ejecutivo autonómico desplegó su toda su capacidad y tomó todas la medidas a su alcance.