“Si no conoces Casa Saqués, no eres de A Coruña”. Tal y como Obélix el galo se cayó en la marmita de poción mágica cuando era pequeño, Tonecho Saqués nació sobre una cuba de vino. Y no es hiperbólico, como él mismo deja claro, varias veces, mientras repasa la historia de la taberna por antonomasia del barrio de A Gaiteira, que esta semana ha cerrados sus puertas definitivamente tras casi ocho décadas de plena actividad. “Yo nací aquí” —señala— “Ahí, entre las cubas de vino me parieron. Esto era una taberna de tazas, de carne asada, de callos, de bocois”.

No le hace falta rebuscar mucho en su memoria para reconstruir los inicios del negocio, que tiene la misma edad que él: 77 años. Su antecedente inmediato, cuenta, es la caseta de madera que su abuelo instaló a pie de vía, a 100 metros de lo que luego fue su taberna, en la que despachaba su cosecha de vino Ribeiro. Su abuela se encargaba de las empanadas, la carne asada, los huevos rotos y los callos. Una esencia que su padre llevó al establecimiento desde su fundación y que él se esforzó por mantener hasta ahora, que echa el cerrojo para siempre. “Yo a Saqués nunca le llamé restaurante. Para mí esto es una taberna y lo será siempre”, asevera. No le cuesta recordar el pasado: los inicios del negocio, con suelo de tierra y humo de gambas a la plancha anegando todo el local — “entonces no hacía falta extracción, que la ropa no olía como ahora”, precisa—, ni todas las horas que pasó, de niño y adolescente, repartiendo garrafones de vino por las casas en bicicleta o periódicos en el tranvía. Lo que le cuesta a Tonecho Saqués, admite, es despedirse del lugar que, más que su negocio, ha sido su casa. “Más que pena, me da lágrima. Ni duermo por la noche. Es muy fuerte, toda una vida. Lo hemos pasado muy bien”, dice. Los últimos años, admite, han sido un poco peores. Primero, por la pandemia del COVID, y después, por el foco de delincuencia que se instaló en el edificio, que derivó en una situación “insoportable” que le hizo plantearse echar el cierre. Finalmente, vendió el bajo al comprador del edificio. “Consideré que era el momento oportuno”, resume. Casa Saqués echa el cerrojo y deja dentro miles de anécdotas; muchas de ellas, en la llamada “mesa seis”, donde se sentaron incontables personalidades, y donde comieron a gusto desde políticos y artistas hasta jugadores del Superdépor. La taberna cierra, pero Saqués continúa, pues ahora, la pretensión de Tonecho es perpetuar el apellido de su familia. Porque Saqués, dice, quedan pocos y todos son más o menos familia. Así que, adelanta, por el momento nada de jubilarse. “Seguiré con la mantequilla y las empanadas. La idea es montar una historia paralela a esto. No soy jugador, ni pescador, ni cazador, soy feliz con lo que hago y con ello seguiré”, adelanta.