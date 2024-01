El Concello comenzará a multar con radares si persisten los excesos de velocidad

El Concello activará a partir de marzo los radares sancionadores si persisten los excesos de velocidad que se han detectado a través de los radares pedagógicos, que son los sistemas que en una pantalla led muestran la velocidad a la que circula un coche, pero no multan. Los datos de estas diez máquinas, que se instalaron el año pasado, revelan, en palabras de la alcaldesa, Inés Rey, que “cuatro de cada diez coches circulan por encima de la velocidad máxima” y en algunos casos, como en la zona de Juan Flórez junto al colegio Labaca, “se triplica”.

Así, de 2.670.173 vehículos que registraron los radares informativos, entre octubre y diciembre del año pasado, se detectaron un millón se infracciones. “El mayor incumplimiento se da en el carril 30”, detalló Rey. Tres de estos radares se sitúan en Alfonso Molina, Pedro Barrié de la Maza (paseo marítimo) y la avenida de la Habana, donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. “En el caso de Alfonso Molina, de 270.000 coches, 70.000 han superado el límite de velocidad e incluso se detectaron picos de 122 kilómetros por hora”, expuso la regidora, y añadió que es “inadmisible”. Sin embargo, en paseo marítimo y avenida de la Habana, los indicadores son buenos, con solo un 5% de infractores.

Los otros siete radares están en la ronda Camilo José Cela, carretera de Eirís, cerca del colegio Manuel Murguía en Feáns, en el entorno del colegio Labaca en Juan Flórez, en la avenida de A Sardiñeira, en la ronda de Outeiro junto al colegio Sagrada Familia y en la carretera de los Fuertes. “De todos ellos, en cuatro es más elevado el número de infractores que el de los que respetan la normativa”, aclaró.

Inés Rey insistió en que “no es alarmismo” pero considera que “si es necesario reducir la velocidad para reducir la siniestralidad”. Por ello, el Concello volverá a analizar los datos el 1 de marzo y si no hay mejora, empezará a multar. No lo hará con los radares pedagógicos sino con otras siete cajas de radares que ya están instaladas pero que todavía no están operativas. Para estos, el Concello tiene dos cinamómetros que se pueden disponer en cualquiera de ellas. Se sitúan en avenida de Fisterra a la altura de Fontenova, Baños de Arteixo, dos en la tercera ronda, avenida de A Pasaxe, Salgado Torres y Alfonso Molina.

“Esperaremos al 1 de marzo. Si la situación mejora y bajan los incumplimientos, retrasaremos los radares sancionadores. Si no, habrá que sancionar porque la prioridad es garantizar la seguridad”, comentó la alcaldesa, que repitió que “el objetivo no es la sanción, es concienciar”.

Los peores datos, en Visma

De los diez radares pedagógicos, el que peor datos registró es situado en la carretera de los Fuertes, junto al colegio Calasancias, entre Visma y Os Rosales. Por esa zona pasaron 270.203 coches y un total de 206.135 superaron la velocidad permitida, que es de 30 kilómetros por hora, es decir, un 76% de los conductores cometió infracción. En Eirís y en la ronda de Outeiro, junto al colegio Sagrada Familia, también hay un alto porcentaje de vehículos que sobrepasan los límites de velocidad.