El término de seguridad pública es, desde el punto de vista del ciudadano, un concepto altamente subjetivo. Según lo que lea, oiga o viva en su cercanía considerará más o menos seguro a su barrio, a sus calles y a su ciudad. Si nos fijamos en las frías estadísticas, la comparativa entre el año 2022, de enero a septiembre y 2023 arroja en nuestra ciudad un saldo ligeramente positivo. Pero como todo, tiene un lado oscuro. Los delitos que más alteran esa visión del ciudadano, tales como los robos con violencia e intimidación, los robos con fuerza, los delitos contra la libertad sexual o incluso los homicidios, han sufrido un fuerte incremento. El estudio de sus motivos sería arduo y extenso y, en todo caso, imprudente su análisis en un breve artículo de opinión. Desde luego, a nadie se le escapa que una Policía con escasez de efectivos y unos juzgados atascados y en similares circunstancias no ayudan. Nuestra ciudad, a través de sus dos Distritos y Oficinas de Denuncias tramita cada año unos 25.000 asuntos mientras que la sala del 091 atiende en torno a unas 70.000 llamadas anuales. La plantilla no se ha visto incrementada en estos últimos años para hacer frente a dichos requerimientos del ciudadano y la respuesta a las peticiones sindicales siempre se excusa en un catálogo de puestos de trabajo cubierto al 90%. La cuestión es que dicho catálogo está obsoleto y en absoluto responde ya a las necesidades actuales. Sin abordar en profundidad este problema no iremos por el camino adecuado.

Por otro lado, cabe manifestar que a nivel general se viene observando en los últimos años un menoscabo del principio de Autoridad y una sensación de impunidad altamente extendida en determinados sectores de la sociedad. El legislador es en este sentido el que más puede aportar y el último responsable de la situación. Si a los jueces y a los policías se les van cada día anulando más y más los medios legales para responder al delito, el resultado lo podemos fácilmente deducir. Y por último permítame el lector hacer una reflexión. El pasado día de Navidad el fallecimiento de un hombre abatido por los disparos de la Policía cuando intentaba agredir a uno de los agentes caído en el suelo, con una barra de hierro, nos lleva a una importante carencia de la sociedad española. Ese hombre era un enfermo psiquiátrico que había provocado otros altercados y que había sido trasladado por la Policía con anterioridad al Chuac. La falta de conexión a modo de Reinos de Taifas, entre las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, provocó que no hubiese en el Sergas información sobre dicho paciente ya que éste procedía y había sido previamente tratado en Madrid. A nuestro modo de entender, es perentorio habilitar un cauce adecuado de trasvase de información para casos urgentes entre comunidades. Y cuanto antes, mejor.