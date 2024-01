"Es un desastre", resume María Emilia Blanco, que todas las semanas coge varias veces el tren para desplazarse. Esta vez ha sido una de las afectadas por la avería eléctrica que dejó sin servicio a la estación de tren de A Coruña. "Tengo que ir a hacer un examen a Vigo y llego aquí y me encuentro que no hay trenes", lamenta. La joven se desplazó de Ferrol a A Coruña en autobús y una vez en la estación comprobó que no podría continuar su viaje a Vigo. "Yo siempre uso el tren y jamás se cumple el horario, las plazas son insuficientes y se cae la web de los bonos", protesta. Lo que espera es llegar a tiempo a su próximo examen en Vigo. Para estos usuarios, Renfe habilitó autobuses.

El destino de Teresa Santiago era Ourense. La médico, saliente tras 24 horas de guardia, estaba deseando llegar a su casa "para dormir", pero se encontró con el caos de la estación. "Mis compañeros me lo dijeron pero creí que era una broma. No me llegó notificación y nadie me dice a qué hora sale el tren", apunta Teresa, a la que solo le queda "esperar".

Lo que le pasó a Laura Vidal es que no pudo llegar por tren hasta su destino, A Coruña. Se subió en Pontevedra y les "pararon en Santiago", donde les informaron "de que no había electricidad y que no encontraban solución". Esperaron en Santiago "durante media hora" hasta que les ofrecieron "ir en bus hasta A Coruña". "Es un problema para la gente que necesita después volver a otra ciudad, a ver cómo lo arreglan", dice.

"No sabemos nada" o "alucino" fueron algunas de las reacciones más repetidas durante toda la mañana en la estación de tren.

María Prada y su amiga Alba llegaron temprano desde Ourense, pero no llegaron a A Coruña. "Nos tuvimos que bajar en Uxes y allí estuvimos una hora y media hasta que nos trajeron en bus", explican. La cuestión ahora es saber "cuándo" podrán regresar.