“Non sei moi ben en que punto estou, pero estouno desfrutando”, comenta entre risas o poeta Samuel Merino, coñecido baixo o pseudónimo Pompa e Boato, que presenta esta tarde na libraría Moito Conto (19.00 horas) o seu último poemario, Claustro corda comensal, acompañado da poeta e investigadora Inma Doval. Cos seus versos, Merino abre unha porta para situar ao lector nun limiar que invita a reflexionar sobre o sufrimento da vida nun encerramento e as ansias de voltar ao mundo que agarda fora. “Tiro dun suceso vivido de forma colectiva para falar do sufrimento e da violencia dende un punto de vista fenomenolóxico”, explica.

Ten público a poesía ou faltan lectores e lectoras?

Hai bastante público de poesía e moita xente se está achegando agora de novas. Eu son relativamente novo nisto, levo cinco anos publicando, e por sorte xa me pillou nunha época de bonanza, de repunte da poesía. Son optimista e creo que cada vez está tendo máis público, hai máis xente que colle un libro de poesía por vez primeira por curiosidade para ver o que se agocha detrás.

E a que cre que é debido ese repunte?

Estamos nunha época na que a información é multicanle e chega a máis xente dun xeito máis directo, o que ofrece unha visión que antes non existía. Eu antes a visión que tiña da poesía era só a que che ensinan no instituto. Agora, a golpe de clic, podes achegarte a textos e a xente recitando que tocan temas que chegan á sensibilidade. Tamén estamos nunca época na que a arte tende a diluírse. Podes ler un libro e non saber se estás lendo un ensaio, poesía ou narrativa. Estes híbridos axudan a que non haxa unha etiqueta pechada.

Vostede tira das redes para achegar a súa poesía. Que lle aportan?

Tiro das redes sociais porque é o que teño, non teño unha tradición vinculada ao mundo da literatura. A miña vinculación é a través da lectura, e especialmente do teatro e as artes escénicas. Moito do que coñecín de literatura foi a través das redes sociais, por intereses propios e mesmo por azar en moitas librerías. Todo foi chegando ata o punto no que estou agora.

En que punto está?

Non sei moi ben en que punto estou, pero estouno desfrutando e xa está (ri).

É fácil vivir da poesía?

Máis que vivir, é sobrevivir. Eu non vivo da poesía, sobrevivo con ela. Non é doado vivir da poesía e o noso tecido cultural tampouco axuda.

Presenta esta tarde Claustro corda comensal, un poemario que transmite sufrimento e a búsqueda da liberdade. Pode ser?

Hai algo diso. Non é un libro críptico nin explícito. Tiro dun suceso vivido de forma colectiva para falar do sufrimento e da violencia dende un punto de vista fenomenolóxico. O importante para min non era contar a experiencia, senón tirar dela para deixar constancia de certas cousas e deixar unha porta aberta á reflexión. Pero si que o libro destila sufrimento e ansias de liberdade. Fala do que se sofre cando a liberdade falta.

Nas notas do final do libro fai referencia ás irregularidades acontecidas nun centro psiquiátrico. Son ben tratadas as pesoas nestes espazos?

É un tema complicado. Non quero poñer o peso niso porque é un libro de poesía, non de investigación nin crítica. Non é unha historia de bos e malos, pero hai unha violencia intrínseca na psiquiatría como institución. É unha violencia estrutural que está en tódolos eidos da sociedade e ataca a todo o que non é doado de homoxeneizar e non se adapta aos moldes preestablecidos.Dáse neste tipo de institucións, pero tamén nos cárceres, en calquer ingreso hospitalario e mesmo nas escolas. Vivimos nunha vida en sociedade atravesada pola vixilancia e o castigo.

As mulleres teñen a voz protagonista neste poemario, como adoita ocorrer no resto da súa obra.

É tópico dicilo, pero sen as mulleres non sería nada. Sempre están presentes, especialmente na figura da miña avoa. É recorrente porque os coidados estiveron e aínda están en mans delas. Neste caso a voz poética é feminina porque tocaba un tema concreto, os trastornos de alimentación. Sería interesante dar unha visión de que os homes tamén sofren este tipo de violencia no corpo, pero decanteime por facelo en feminino porque a realidade é que a maioría son mulleres. Parecíame inxusto que unha vez máis a voz masculina tomase a voz de algo que representa máis a mulleres.

A onde lle leva ese We are young ao que se refire no libro?

Facíame ilusión recuperar esa canción que escoitei miles de veces. Soa á vez fóra e dentro da institución e parecíame algo contraditorio e moi bonito, coma un correlato da vida mesma. A vida é tráxica e está atravesada pola crudeza e o desorde, todo é caos e arbitrariedade.