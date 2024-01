#Galicia recupera o anticiclón☀️



Vindeiras 48h:

🔹Apertura de claros desde #ACoruña ⛅️

🔹Chuvascos no terzo norte🌦️

🔹Ceo máis despexado en #Pontevedra e #Ourense

🔹Mañás máis frías a do xoves e venres🥶

⚠️Posibles xeadas no interior🧊

⚠️Montaña de #Lugo e #Ourense baixo cero🧊 pic.twitter.com/IgzStDVEu6