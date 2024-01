Autoescuelas, policías y Stop Accidentes apoyan multar si persisten los excesos de velocidad

Autoescuelas, policías locales y la plataforma Stop Accidentes defienden que la solución es multar si persisten los excesos de velocidad que están registrando los radares pedagógicos, que revelan que cuatro de cada diez vehículos superan el límite. La alcaldesa, Inés Rey, lanzó un ultimátum: si no desciende el número de infracciones hasta el 1 de marzo, cuando se revisen de nuevo los datos, se activarán los radares sancionadores.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Pablo Pérez, señala que los radares pedagógicos —los que no sancionan y muestran en una pantalla led la velocidad— “están bien”, pero puede ser que llegado un momento “resulten ineficaces” porque “intentar cambiar un comportamiento con un radar que no tiene consecuencias es muy complicado”.

Pérez apuesta por la “formación”. “Si estás informado, ves las consecuencias. Pero si no quieres cumplir hay que sancionar”, indica, e insiste en que hay que formar “desde la infancia” para que el mensaje cale.

Para Iván Viña, de la Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña, la eficacia de los radares informativos es “reducida”. Reconoce que es una medida que “puede ayudar” pero su “efecto es limitado”. Hay otras siete cajas de radares instaladas en varios puntos de la ciudad (avenida de Fisterra a la altura de Fontenova, Baños de Arteixo, dos en la tercera ronda, avenida de A Pasaxe, Salgado Torres y Alfonso Molina) que sí pueden sancionar pero todavía no están activadas. Son esas las que empezarán a funcionar si no mejoran los datos de exceso de velocidad. “Ojalá desciendan las infracciones pero veo difícil que la situación mejore. Si la gente sabe que los radares no denuncian pierden efectividad”, analiza Viña.

El policía local expone que los radares no se tienen que instalar “con afán recaudatorio” sino que el objetivo es que sea “disuasorio y preventivo” para evitar excesos de velocidad que, a su vez, pueden provocar accidentes. Según los datos de los radares pedagógicos durante el cuarto trimestre del año, de 2.670.173 vehículos registrados se detectaron un millón se infracciones. Inés Rey dijo que “no es alarmismo” pero considera que “si es necesario reducir la velocidad para reducir la siniestralidad”.

La presidenta de Stop Accidentes, Jeanne Picard, apuesta por los “controles y las sanciones”. “Los radares sancionadores de la Guardia Civil han salvado vidas. Los peatones tienen que tener prioridad en las calles de A Coruña y que no tengan que sufrir los excesos de velocidad de los conductores”, comenta.

Jeanne Picard cree que “para que los radares funcionen” estos tienen “que sancionar”. “Todos somos responsables de cumplir las normas y hay que convivir en las calles”, resume la presidenta de Stop Accidentes, a la que le preocupa que haya “poca educación vial”.