Conductores sancionados mantienen sus puntos del carné porque sus multas no llegaron a Tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) recibió un total de 469 denuncias de la Policía Local para la retirada de puntos en el carné de los infractores correspondientes a 2022. Fuentes municipales indican que se enviaron 1.015 sanciones y que el desfase se debe a un error informático. Los datos recogidos en la memoria de la Policía Local, sin embargo, reflejan que los agentes impusieron durante ese año más de 2.000 multas de las que detraen puntos, por lo que hay conductores sancionados que mantienen su carné intacto por este motivo, según corroboran agentes municipales.

Pisar el acelerador más de la cuenta, dar positivo en alcohol y/o drogas, utilizar el móvil, saltarse un semáforo en rojo, viajar sin cinturón de seguridad o no llevar el casco son algunas de las infracciones que conllevan retirada de puntos de carné, pero estas sanciones no siempre llegan a Tráfico, que es la que los quita cuando los ayuntamientos les envían las multas —tienen quince días para hacerlo—.

En los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico, en A Coruña figuran tan solo 469 denuncias de este tipo y la retirada de 1.590 puntos, cuando en 2021 fueron 1.072 multas y 3.400 puntos. Los de 2022 son números similares a los que registraron Teo (356) o Carballo (339), municipios con mucha menos población que A Coruña. A la cabeza del mapa gallego se sitúa Vigo, con 8.615 sanciones trasladadas a Tráfico. Le sigue en la lista Santiago (3.381), Ferrol (3.044), Ourense (1.429) y Lugo (1.076). El Concello indica que son 1.015 sanciones las que envió en 2022, aunque, argumentan, un problema informático impidió que llegasen todas la DGT.

Según la memoria de la Policía Local de 2022, los agentes tramitaron 723 denuncias por utilizar el móvil al volante (Tráfico no tiene constancia de ninguna), 280 por alcoholemias (de las que llegaron a Tráfico 33), 139 por positivo en drogas (0 en la DGT) y 298 por no llevar el cinturón de seguridad o el casco (24 en Tráfico). Solo esas suman 1.440 multas, pero hay más: 8 por conducir sin mantener la atención, 97 por utilizar auriculares, 39 por conducir de modo temerario, 16 por no respetar los semáforos y 63 por no obedecer a las señales de un agente. De estos casos, las que llegaron a Tráfico, 226, se recogen en un apartado genérico “otros”. Además, figuran 1.140 multas por excesos de velocidad, aunque estas no siempre quitan puntos, de las que llegaron a Tráfico 186. Son, por tanto, más de 2.000 sanciones del 092, cuando a la DGT solo llegaron 469.

El desfase entre las cifras preocupa a los policías locales porque, entienden, se está tirando “por la borda” el trabajo que hacen en las calles si estas multas “no llegan a la DGT”, indica el agente Iván Viña, miembro de la directiva de la Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña.

Los agentes del 092 han solicitado una reunión con la concejalía de Seguridad Ciudadana para abordar esta situación. “Queremos que se mire este tema y que se asuman las responsabilidades”, apunta.

“Paramos a gente reincidente que no tendría que tener ya el carné y sigue teniendo puntos”

La Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña se pregunta “en base a qué se envían unas denuncias a Tráfico y otras no”. Son las palabras de Iván Viña, que indica que “si el trabajo que se hace en la calle no llega al final”, es decir, a retirar puntos del carné a los infractores sancionados, “no tiene repercusión”. Aunque el Ayuntamiento apunta a un problema informático como la causa de que la DGT haya registrado solo 469 denuncias de 2022, los agentes aseguran que sus controles se encuentran a conductores reincidentes. “Paramos a gente reincidente que no tendría que tener ya el carné porque ya la has parado en otras ocasiones y comprobamos que sigue teniendo puntos”, expone Viña, que cree que “para eso son las sanciones” para que las personas que cometen infracciones tengan un castigo y no puedan seguir al volante. El miembro de la Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña asegura que esto “tampoco es justo de cara al ciudadano” porque se están tramitando sanciones de unos sí pero de otros no. “Es un dato que choca”, resume Viña sobre las 469 multas que figuran en los datos de la DGT. Por ello, los agentes pedirán datos de 2023 para poder cotejarlos y ver si se mantiene esta situación o si, por el contrario, coinciden las sanciones que registra la Policía Local y las que llegan a Tráfico.