Definición: s. e adx. m. Que se presenta en forma de pequenos grans, ou preparación farmacéutica granulada. Esta definición figura no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Granza: gran ou partícula dun material (plástico, metal, arxila) de menos de 25 mm de diámetro resultado dun proceso de moenda ou extrusión. Bágoas de serea: granulado ou granza de plástico recollido na costa tras ser vertido ao mar. Plástico: mestura de elementos sintéticos que ten como base unha materia que se moldea con facilidade pola acción da presión e da calor. A última definición aparece no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: a contaminación mariña por plásticos é, desde os anos 70, un dos principais problemas ambientais a nivel global. A pesar de ser un material relativamente novo na sociedade (creado en 1907 polo químico Leo Baekeland), os miles de millóns de toneladas de plástico fabricadas (e desbotadas) nos últimos 117 anos veñen condicionando a xestión de residuos en todo o planeta. Menos dun terzo dese volume de plástico é finalmente recuperado e reciclado, sendo o resto incinerado, acumulado en vertedoiros ou abandonado no mar. Oito millóns de toneladas de plástico acaban nos océanos cada ano, liberando microplásticos na súa lentísima descomposición que dura centos de anos. Pero en ocasións os granulados precursores do plástico, transportados maioritariamente en contedores en grandes buques, caen ao mar debido a accidentes ou a deficientes medidas de seguridade a bordo. Estes granulados flotan durante días ou semanas expoñéndose a ser confundidos con alimento por aves mariñas ou peixes, intoxicándoos, ou ben acaban abeirados no litoral, onde a súa limpeza é problemática.

Por que está en voga esta palabra?: o buque de bandeira liberiana Toconao perdeu o pasado 8 de decembro seis contedores á altura de Viana do Castelo (Portugal). Un dos contedores estaba cargado de bolsas que sumaban miles de quilogramos de granulado de 3 a 5 mm de diámetro para a fabricación de plástico: unha auténtica marea branca que acabou por chegar ás costas galegas e das comunidades autónomas do Cantábrico. Centos de persoas voluntarias e persoal contratado pola administración estanse a mobilizar para recoller ese material altamente contaminante. Con todo, diferentes colectivos conservacionistas advirten que esta marea de granulado plástico é só a punta do iceberg dun problema maior: a plastificación dos nosos mares. Por cada quilogramo de granulado de plástico recollido, existirán probablemente 10, 50 ou 100 quilogramos doutros plásticos no mesmo treito de costa. A solución pasaría non só por accións de limpeza como as arriba mencionadas, senón por aplicar a “regra dos tres erres” (Reducir, Reutilizar e Reciclar), incidindo na Redución do consumo de plástico.