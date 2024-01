“Escavaremos unha finca que pode revelar un asedio ao castro de Elviña: destruíuse en parte”

O arqueólogo Samuel Nión é doutor con premio extraordinario pola Universidade de Santiago de Compostela cunha tese sobre a Idade do Ferro da que o castro de Elviña foi “un dos elementos centrais”, nas súas propias palabras: dende 2015 participou en cinco campañas arqueolóxicas neste espazo, dirixindo dúas delas. Actualmente é investigador do CSIC e coordinará a campaña de exploración arqueolóxica deste ano no castro, que ten a colaboración do Concello e financiada polo Centro de Investigación das Paisaxes Atlánticas Culturais.

Escavarán extramuros, nunha finca ao sur do castro.

En 2022, na primeira campaña que dirixín, fixemos unha prospección con xeorradar nesa zona: é un aparello que permite identificar se hai estruturas no subsolo, como muros de pedra. Atopamos varias estruturas lineais, con pinta curiosa, que non se correspondían con valados tradicionais.

Como é a zona?

As murallas rematan, hai unha caída e despois unha pequena terraza oposta ao castro, aparentemente construída. A terraza está uns cento e pico metros da defensa, e ten unha área duns 7.000 metros cadrados. Non ten que ver coas defensas do castro, parece que está oposta a elas.

Entendo que a terraza é un terreo aplanado artificialmente.

Si, sobreelevado. Hai unha elevación e despois está plano; hai unhas estruturas non habituais, de forma cuadrangular un pouco estraña.

E que poden ser? Cimentación de edificios?

Si, seguramente, o tema é a época da que poidan ser. O que nos chama a atención é a oposición desa estrutura, que parece que está vixiando o castro. Queremos observar se pode ter que ver con algunha ocupación do castro distinta, que non teña que ver coa vida diaria, ou con cuestións más posteriores como a batalla de Elviña. Ou pode ter que ver cun asedio... A ubicación é a perfecta para colocar onagros, catapultas. O castro ten un abandono sistemático bastante rápido, e algunhas evidencias de destrución moi curiosas... É unha hipótese máis.

De que época hai evidencia de destrución, da conquista romana?

Non están moi claras aínda as épocas, é unha das cousas que queremos ver, se pode ter relación. O castro empeza, se non a abandonarse si a decaer, a finais do primeiro século antes de Cristo, e xa despois do cambio de era está practicamente abandonado. As Guerras Cántabras [pola que os romanos someteron o Noroeste da Península] son do 29 ao 19 antes de Cristo, e as campañas de César no Atlántico, que se sabe que pasou por Brigantium [A Coruña], son do 61 antes de Cristo. Temos poucas datacións en Elviña.

Como é a destrución?

Hai estruturas do castro que se abandonan moi rápido, algunhas que se destrúen intencionalmente, pode ser polos propios habitantes do castro. Podería ser que todo isto tivera unha relación, ou non.

Que estruturas se destruíron a propósito? Murallas, edificios?

Falamos de todo, en realidade. Sabemos que un edificio con influencias mediterráneos se destrúe a propósito no século I antes de Cristo, que pasa algo semellante nalgunha vivenda, e as murallas non temos tan claro en que época se destruíron pero sabemos que a principios do I despois de cristo xa non estaban en uso, e hai partes que están moi arrasadas. Podería ser por procesos posteriores, pero é un indicio curioso.

Como era a Idade do Ferro na zona da Coruña, antes dos romanos?

As fontes son arqueolóxicas, e con elas é moi difícil achegarse a quen mandaba e como mandaba. Sobre o número da poboación hai estimacións que fai Plinio no I despois de Cristo, pero é moi difícil extrapolalas, e se cre que son un pouco esaxeradas. Elviña ten unha maior complexidade que os castros da contorna, e aseméllase máis aos grandes das Rías Baixas: sociedades máis complexas, economías máis diversificadas, relacións estreitas co mundo mediterráneo, comercio a longa distancia... Probablemente unha organización política máis complexa e máis xerarquización social. A arquitectura de Elviña é moi monumental, hai capacidade para xestionar espazos públicos, pozos, alxibes, canalizacións, o que evidencia o poder que pode ter un goberno.

As murallas do castro apuntan que era un centro de dominio?

É moi difícil, a nivel arqueolóxico, saber se un lugar pode controlar outro, pero podemos inferir. Na Cidade Vella, onde estivo o asentamento romano, houbo un espazo de chegada e consumo de materiais aparentemente non fortificado. Parece dependente de Elviña, como se alí se realizasen intercambios, rituais, con poboacións que viñan de fóra, e os materiais volvesen a Elviña, que sería o centro neurálxico da zona. A certidume ao 100% non a podemos ter.

E a presenza de defensas no castro indica que había conflitos entre as poboacións da zona, antes da chegada dos romanos?

A murallas teñen unha finalidade eminentemente defensiva: o que non quere dicir que só sexan iso, estritamente. Pero Galicia, na Idade do Ferro, é dos poucos sitios de Europa onde non hai hábitats non fortificados. Todas as aldeas teñen murallas. Se cadra había un maior grao de conflito entre poboacións. Crese que hai unha fragmentación política bastante grande. O que está por estudar é se grandes castros como Elviña poderían ter no entorno menos poboados fortificados que noutras zonas, o que implicaría que a poboación se concentra e controla máis territorio.