Camino de los dos meses de huelga en el turno de oficio en el conjunto del país, los juzgados de A Coruña han tenido que suspender más del 90% de los procedimientos que estaban previstos por el seguimiento del paro por parte de los abogados, que solicitan a los titulares de los jueces la interrupción o el aplazamiento. “Digo más del 90% por no decir el 95%, porque, aunque no hay datos ni fuentes oficiales sobre su repercusión, la huelga hace aumentar el número de suspensiones de vistas y de plazos para cualquier trámite”, explica Rosa Lozano, delegada en Galicia del sindicato Venia, convocante del paro de la justicia gratuita.

Ese porcentaje de paralizaciones afecta solamente a los casos donde interviene el turno de oficio para la defensa de personas que no pueden permitirse el pago de un abogado y recurren a la justicia gratuita. La suspensión es de carácter general, de modo que no se procede a efectuar preguntas o recoger declaraciones, como tampoco se celebra la vista. En A Coruña forman parte de la asistencia jurídica gratuita en torno a 700 profesionales de los cerca de 2.000 colegiados, lo que equivale a alrededor del 35% de los ejercientes.

El orden con más aplazamientos es el penal, donde más porcentaje hay de letrados del turno de oficio, señalan los profesionales de la Administración de Justicia, aunque también se dan en los ámbitos laboral y civil. “El 100% de las solicitudes de suspensión presentadas en los juzgados civiles se han aceptado, pero es un orden donde estas suspensiones no están perturbando demasiado los procedimientos, algo que sí ocurre en el orden penal”, apunta el magistrado y ex juez decano de A Coruña Antonio Fraga Mandián. Matiza, e insiste, que los jueces “suspenden porque el abogado solicita que suspendamos al acogerse él a la huelga y, por tanto, no ejerce su trabajo”, pero que no toma la decisión “porque haya una huelga indefinida convocada” en el turno de oficio: “No fiscalizamos el paro”.

La protesta de los abogados se dirige contra la Xunta, a quien demanda “retribuciones justas” y el Estado, del que reclama un reconocimiento de la relación laboral de los letrados adscritos a la justicia gratuita. Rosa Lozano, delegada en Galicia de Venia, añade que los convocantes del paro no han recibido respuesta de la administración gallega e indica que, en cambio, ha habido reuniones con representantes estatales —entre otros, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— y se obtuvo al menos “una actitud comprensiva” con sus reclamaciones. Venia denuncia, apoyado en datos propios, que la remuneración por asunto de un abogado del turno de oficio es de 135 euros, y mucho menos, o nada, si el caso se archiva y no da lugar a un proceso judicial. A veces, según denuncian, no se cubre ni los gastos que genera el desplazamiento.

Los convocantes auguraban hace un mes que el paro iba a ser “largo”. “Aguantaremos el tiempo que haga falta y llegaremos hasta el final”, advierte también la letrada María José Almodóvar, que ejerce el turno de oficio desde hace tres décadas. “El Estado no tiene regulada la figura del abogado de oficio y no tiene ningún tipo de relación con nosotros. No tenemos el reconocimiento de personal laboral especial, que lo somos desde el momento en que prestamos un servicio, la asistencia gratuita, que compete a la administración”, señala Lozano.