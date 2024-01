El Morriña Fest 2024 dio este miércoles a conocer su secreto mejor guardado: el primer avance del cartel de artistas nacionales e internacionales que se subirán los próximos 26 y 27 de julio a los escenarios que acogerá por segundo año el puerto coruñés. A la ya anunciada actuación de Aitana se suman como cabeza de cartel el cantante británico Louis Tomlinson y la argentina Nicki Nicole, que actuarán por primera vez en A Coruña. A ellos se añaden otros nombres como Yandel, Dani Fernández, Sen Senra, La La Love You y Dorian, entre otros. Los primeros abonos para el festival saldrán a la venta el próximo martes 23 de enero a las 13.00 horas con precios a partir de los 69 euros.

Los organizadores del Morriña Fest confían en repetir el “éxito” de las anteriores ediciones, que congregaron a unas 50.000 personas cuando se celebró en Riazor, en 2022, y otras 40.000 personas el pasado año, cuando el festival de trasladó a los muelles de Batería y Calvo Sotelo, una ubicación que se repetirá este año para acoger un amplio cartel de artistas de distintos estilos y nacionalidades, desde lo gallego hasta lo más internacional.

El cantante y compositor británico Louis Tomlinson destaca junto a Aitana entre los principales nombres que componen el cartel y se sitúa como uno de los grandes nombres del festival. El excomponente de la banda One Direction actuará por primera vez en Galicia para presentar su último trabajo Faith in the future, su segundo álbum en solitario.

Otro de los pesos pesados para esta cuarta edición del festival llega desde Argentina. La cantante Nicki Nicole, representante de la nueva generación musical y una de las voces latinas más potentes de la escena urbana, presentará su trabajo por primera vez en la ciudad. La argentina cuenta con numerosas colaboraciones con otros artistas, entre ellas Aitana, con la que en 2021 sacó el exitoso tema Formentera.

El puertorriqueño Yandel, que se dio a conocer en 1998 como miembro del dúo Wisin & Yandel, completa las cabeza del cartel del Morriña Fest. El artista llevará el reggaeton y el pop latino hasta el puerto con un repaso a sus grandes éxitos y la presentación de su séptimo trabajo de estudio, Resistencia.

El gallego Sen Senra, que actuó el pasado año en Noites do Porto, se suma también al cartel del Morriña Fest junto a otros artistas como Dani Fernández y las bandas La La Love You y Dorian. Las confirmaciones anunciadas este miércoles las completan el grupo Marlena, dúo pop participante del Benidorm Fest, Malmö 040, Dollar Selmouni, Yeico x Toni, Enol Garabatto y Trashi. La organización del festival confirmó que en próximas fechas se anunciarán mas actuaciones.

Los abonos para el festival estarán disponibles a partir del martes 23 de enero a las 13.00 horas, por un precio desde los 69 euros. Cuando se anuncie el cartel por días se pondrán también a la venta las entradas diarias.

El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Xunta y Estrella Galicia. “No entendemos el verano coruñés sin el Morriña”, afirmó ayer la alcaldesa Inés Rey, que ve en el Morriña Fest “una de las grandes citas musicales de Galicia y del país”. La regidora destacó en la presentación del cartel el “importantísimo retorno” económico del festival para la ciudad, que estimó en 25 millones de euros en base a los dos anteriores años. La primera edición tuvo lugar tras la pandemia, en 2021, en O Burgo. En su segunda edición el espectáculo se llevó al estadio de Riazor y en 2023 la cita fue en el puerto.