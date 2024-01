La campaña de la patronal de dueños de pisos turísticos de envío masivo de cartas a los propietarios de los inmuebles en la ciudad para convocarles a una reunión ha surtido efecto. Más de un centenar de afectados se reunieron este jueves en el Círculo de Artesanos ante la “preocupación” por la previsión de una normativa de prohibición que aplicará el Concello y conocer de primera mano los avances llevados a cabo por la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) y sumarse a las próximas iniciativas que se pongan en marcha.

Nada más llegar al recinto, los asistentes se encontraron ya con una de las primeras iniciativas: una recogida de firmas que han iniciado. “Estamos sumamente preocupados”, sentenció la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín. “Quieren pasar el rodillo a las viviendas de uso turístico y eliminar la mayoría”, comentó. El Concello prevé restringir estas viviendas con carácter general salvo en edificios exclusivos, bajos o primeros pisos que no estén encima de una vivienda convencional.

“Lo primero que pedimos al Concello fue un estudio básico. Lo pedimos reiteradamente pero no recibimos respuesta”, denunció por su parte el vicepresidente de Aviturga, Rafael Serrano, para añadir que el Ayuntamiento creó una mesa de debate “en la que no hay diálogo”. “En las reuniones con el Concello no hay ni orden del día ni actas”, aseguró entre los asistentes. Los dueños de pisos turísticos todavía no han sido convocados a la mesa que estaba prevista para el pasado mes de diciembre. “La administración municipal está enfrentando a los vecinos y amenaza”, afirmó.

La mayoría de los presentes era la primera vez que asistían a una reunión de propietarios, convocados por carta a través de Aviturga, que envió a principios de mes 863 misivas. Con este encuentro, buscan sumar fuerzas y conseguir apoyos para las acciones de sensibilización que la patronal prevé llevar a cabo en la ciudad.

En el encuentro participó también Estrella Ferreiro, la portavoz de la entidad en Santiago de Compostela, donde los afectados se concentrarán el próximo día 29 de enero ante el Concello de la ciudad.