“Se denuncian muchos menos delitos de odio de los que se debería”

La profesora de la Universidade da Coruña Andrea Teira Fachado, alumna del máster de Abogacía y Procura de A Coruña —que imparten de manera conjunta ambos colegios profesionales coruñeses— ha sido reconocida por la UDC por su trabajo de fin de máster sobre delitos de odio. Su propuesta, distinguida como proyecto de innovación docente de Aprendizaxe e Servizo el curso pasado, se titula Educando en dereitos: Detección do delito de odio, es vítima?

¿Con qué objetivo eligió investigar sobre delitos de odio?

Vimos que los medios de comunicación y algunos operadores jurídicos utilizaban de forma indistinta discurso de odio y delito de odio. Son conceptos que no son sinónimos y que tienen que estar delimitados. Es cierto que el delito de odio engloba un discurso de odio, pero no todo discurso es delito. También queríamos saber cuáles eran los delitos que más habían crecido en los últimos años. Los delitos de odio, incluyendo las agravantes, habían crecido de 2020 a 2021 un 29,24%. En el último informe que tenemos, de 2022, el aumento con respecto al año anterior fue un 4,18%. Nos preocupaba ese auge de la intolerancia, y que en lugar de avanzar, retrocedíamos. El objetivo era ahondar en el estudio del artículo 510 del Código Penal y analizar cuál sería la criminalización de estos discursos extremos, la colisión con la libertad de expresión —si esta protege todo o no lo protege— y, si fuera necesario, realizar una nueva propuesta legislativa cambiando la que ya hay. Hay que tener en cuenta el impacto de las redes sociales. Pensamos que estaba bien llevarlo a potenciales víctimas y agresores, no solo a los letrados; por lo que decidimos seguir la metodología de Aprendizaje y Servicio.

Dice que a veces se confunde discurso de odio con delito. ¿Cuál es la confusión más extendida?

La principal diferencia es que es cierto que un delito de odio nace de un discurso de odio, pero un discurso de odio no tiene por qué ser delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos definió el discurso de odio como las formas de expresión que lo que hacen es propagar, incitar, promover o justificar el odio basado en la intolerancia; pero el discurso no es delito si no incluye contenido que esté expresamente prohibido en un artículo determinado, como es el caso del artículo 510. El problema de la limitación de este artículo es que es muy amplio, muy impreciso, y, sobre todo, muy abierto. Le da muchísima amplitud a los jueces y magistrados para que definan cuál sería la aplicación de ese delito o hecho en concreto. Es cierto que a través de la jurisprudencia se ha ido modelando este delito de odio, pero sigue siendo muy amplio.

¿Qué exigen estos delitos para serlo?

Estos delitos serían los que están agravados por la motivación del sujeto activo y/o por la selección del sujeto pasivo. El mayor problema es que no se puede penar una forma de ser o de pensar; aunque eso sea moralmente reprochable, no se puede penalizar, tiene que haber un desvalor adicional. Ahí es donde entra el ius puniendi, que lo que hace es impedir que se pueda imponer una pena por un sentimiento, aunque sea un sentimiento de odio. Es necesario que exista un hecho concreto que pueda ser soporte del delito y que esté probado, y tienen que existir características objetivables aunque también tenga elementos subjetivos. Es necesario que las víctimas, sí o sí, pertenezcan a colectivos minoritarios, o personas socialmente estigmatizadas o marginadas en situación vulnerable. En los últimos años se ha ido ampliando las listas de los colectivos en el Código Penal. El ataque, para ser delito de odio, tiene que realizarse hacia lo que representa la víctima, que además tiene que ser una característica de ese grupo.

Habla de que no todo lo moralmente reprochable es punible. ¿Se abusa de invocar los mecanismos de la Justicia para castigar conductas indeseables pero que no son necesariamente constitutivas de delito?

Diría que se denuncia menos hechos de los que se deberían, porque muchas veces no se puede probar lo que está sucediendo. Suceden ataques —a través de las redes sociales es más fácil, porque haces una captura de pantalla y ya está— que son constitutivos de delito de odio, que es complicado de demostrar a menos que tengas una grabadora en la mano 24 horas, así que muchos no se denuncian. El Ministerio del Interior dice que incluso el 20% de los ataques contra el colectivo LGBTI no se habían denunciado, por lo que no están incluidos aquí.

Las conclusiones de su investigación, ¿avalarían un cambio en el marco legal hacia un modelo que concrete más estos delitos o sirve con la jurisprudencia que se ha ido sentando en los últimos años?

Yo abogaría porque se delimitara el artículo 510 y, sobre todo, se diferenciara entre tres conductas. Primero, la que causara un daño grave y no formara parte del contenido de la libertad de expresión, que tendría que ser sancionadas por el Código Penal. Luego, las conductas que, aunque genere un daño social, forman parte del ámbito de la libertad de expresión; y luego, las conductas que aunque no formen parte del ámbito protegido por Derecho no deben ser sancionadas por el escaso daño que generan. ¿Qué consideramos grave? La primera conducta, que es la que nos interesaría, es que se determinara de manera taxativa los delitos cuya incitación se pena. Así no se dejaría al arbitrio judicial la ponderación entre la proporcionalidad y la gravedad de los hechos. Sí hay unas directrices, pero no son muy claras.

El criterio del juez siempre es clave, pero, en el caso de los delitos de odio, también media su sesgo.

Sí, aunque para calificar lo que es una minoría o un grupo vulnerable ya está el artículo 510, ahí establece todo. Sí que hay mucha discusión en relación a eso, porque había una doctrina de jurisprudencia, que era minoritaria, que indicaba que todo grupo vulnerable en esta situación sí tendría que incluirse. La mayoritaria, que es la de la Fiscalía general del Estado, dice que no, que únicamente son los grupos del artículo 510; por eso van aumentando. En la última modificación se incluyeron dos más.

¿Y la víctima? ¿Suele reconocerse como objeto de delito de odio?

No, justo lo contrario. Hay gente que tiene mucha concienciación, pero es necesario dar más armas, por eso hicimos el servicio. Gracias al Colegio de Abogados y a mi tutora hicimos tres acciones: una en el Colegio, donde dimos una conferencia a posibles víctimas de estos delitos, también a letrados y a agresores. Explicamos lo que sería un delito, la diferencia con el discurso o el daño que causaría a las víctimas. También hacemos concienciación a través de redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram donde ponemos los derechos de las víctimas, a los que pueden acceder a través del Colegio y colgamos carteles en distintas facultades con consejos para actuar si recibían ataques, con los grupos que estaban incluidos, y también con educación para los agresores.