Gran concierto de una OSG que, con su titular, no tiene límites; bueno sí, los que tristemente sufre con el auditorio. Esta semana leíamos en la prensa sobre los proyectos de la Fundación Marta Ortega que supuestamente pretende para el muelle de Batería, en el centro de la ciudad. Después de asistir a la magnífica puesta en escena de las exposiciones de los grandes de la fotografía, ¿por qué no un legado cultural a la ciudad con un auditorio para dichas exposiciones que sea sede de nuestra orquesta, banda municipal y postal de la ciudad de A Coruña tal como el auditorio de Sídney o un Guggenheim? Si alguien puede crear algo con gusto, diseño y seña de identidad cultural para nuestra ciudad, solo se me ocurre que salga de esta familia. Y ahí lo dejo.

Comenzaba el concierto con la obra de Tarrodi, que tan bien nos puso en escena, leyendo sus impresionantes notas al programa, Pablo Sánchez Quinteiro, y que nos metió en la profundidad de esa fosa oceánica de la que surge la obra. Música interesante por momentos y embutida en un bucle; en otros, del que me parecía no salir. El plato fuerte venía con Mahler, servido a continuación, con las Canciones a los niños muertos inspiradas en los textos de F. Rückert, el cual dedicó unos cientos de poemas a la muerte de dos de sus vástagos. Expectación por escuchar al joven barítono André Schuen, que no defraudó. Talento natural, portentoso, de gran voz sin exageración, exquisita entonación y fraseo, con acompañamiento exquisito de González-Monjas, que siempre supedita orquesta a solista, incluso a él mismo, permitiendo a Schuen dar rienda suelta a su Guarneri del Gesú que tiene por voz. Todo eso aderezado por unos extraordinarios solos de oboe, flauta, corno inglés o percusión, aunque es justo reconocer la fantasía en los solos de la nueva solista de trompa Marta Montes. En la segunda parte, la orquesta cambió el chip de “la contención” a la que se somete para acompañar y salió enchufada con el hombre de los ocho mil gestos en la tarima, el vallisoletano Roberto González-Monjas, exprimiendo sonido y buscando los límites personales y artísticos de cada músico al que sigue y persigue con ojos y batuta. El primer movimiento fue un visto y no visto, trepidante, de total comunión entre músicos y maestro, y durante los siguientes uno se está preguntando cómo es capaz un director de lograr conducir la música adonde quiere y convencer no solo a la orquesta, si no al público al que mantuvo en vilo y silencio durante unos eternos diez segundos tras acabar Honegger, inédito.