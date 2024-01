El Tribunal Supremo rechaza revisar una sentencia que declaró procedente el despido de un trabajador de una empresa de transporte por conducir drogado un vehículo de la compañía en su jornada laboral. El Alto Tribunal se niega a reabrir la causa por una anulación de la multa impuesta por circular bajo los efectos de la cocaína, como solicitó el exempleado.

El recurrente había presentado un recurso de casación unificadora que resultó inadmitido y, durante su tramitación, pidió aportar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña que había estimado un recurso contra la sanción administrativa impuesta por la Jefatura Provincial de Tráfico, de 1.000 euros y con la retirada de 6 puntos, tras detectarse la presencia de cocaína en un control de la Guardia Civil. La anulación de la sanción se debió a que “los resultados de las pruebas eran contradictorios”, recoge el Supremo. Pero falla que “las citadas pruebas, en todo caso, indicaban consumo de drogas”.

La demanda de revisión alegó que, “al haberse anulado judicialmente la sanción con posterioridad al despido, no hay causa para un despido disciplinario que nunca hubiera existido si la empresa no hubiera tenido conocimiento de la sanción posteriormente anulada”. La empresa contestó que no podía incorporarse la sentencia y el Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación.

El Alto Tribunal señala que la sentencia que anula la multa es posterior a la que ratifica el despido y que no es del orden penal. Además, recuerda que un auto judicial había inadmitido la aportación documental de la sentencia contencioso-administrativa, que se dictó por resultados contradictorios, pero las pruebas “indicaban consumo de drogas por el trabajador durante la conducción, que era la conducta sancionada por la empresa con el despido”.