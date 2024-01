Amorodio regresa ao Fórum, xerme de vocacións

Hai historias de retorno e de partida. Algunhas comezan en Ribadavia e rematan en Portugal. Outras saen da Coruña e volven a ela. Ás veces, todas conflúen no auditorio do Fórum Metropolitano. A primeira é a das irmás Touza de Ribadavia, que axudaron a xudeus fuxidos da barbarie nazi a cruzar a fronteira lusa e buscar seguridade e futuro. A segunda é a de Javier Castiñeira e Yaiza Queiruga, actores coruñeses, que regresan, a canda a súa compañeira Carmen Facorro, a un escenario que moito ten que ver coas súas traxectorias profesionais.

“Formeime na compañía Noite Bohemia, e este foi o primeiro sitio no que actuei, máis alá do salón de actos do colexio. Tamén foi o lugar no que asistín á miña primeira obra de teatro seria, na que actuaba, que casualidade, Yaiza [Queiruga] como la madre de Bodas de sangre”, rememora Javier Castiñeira, integrante, xunto con Queiruga e Carmen Pacorro, da compañía teatral Amorodio Teatro, que iniciou a súa andaina hai tres anos. Porén, a de hoxe é unha cita especial no calendario da xira, por situar a acción nas táboas que viron nacer aos actores. “É actuar na casa, un lugar no que viñamos todos os anos”, conta.

A compañía trae hoxe ao Fórum Metropolitano a obra A nai, (21.00 horas) na que afonda na valente historia das tres irmás ribadavienses e nas vidas que axudaron a salvar. “Queriamos falar da memoria das tres persoas que, seguramente por ser mulleres, solteiras, e unha mesmo nai solteira, non quedaron na historia dunha forma grandiosa”, conta Castiñeira.

A peza centra o argumento na peripecia das irmás, mais as tres heroínas non aparecen representadas: a súa vivencia agroma recollida a través da oralidade e das lembranzas; servíndose da narrativa do teatro documental co obxectivo de non caricaturizar nin frivolizar cunha realidade tan dramática.

Coa guía das testemuñas e das terceiras persoas, Amorodio Teatro reconstrúe os esforzos clandestinos de , Lola, Amparo e Julia por guiar aos xudeus fuxidos a través da raia. A oralidade, vector das historias perdidas, ten un rol poderoso na construción do guion: “ Documentámonos moito: fomos ao Arquivo Militar de Ferrol, ao Museo Etnolóxico de Rivadabia...historicamente, case non hai documentación ao respecto, mais pensamos que as veces xerarquizamos a historia de tal xeito que parece que o que está escrito nos libros por un historiador é máis importante que o que lembra unha señora de 85 anos de Ribadavia, e non é así”, defende Javier Castiñeira.

A historia nútrese de testemuñas da veciñanza da vila ourensá, mais tamén da valiosa achega da única persoa viva que presenciou os feitos de xeito directo, Ramón, hoxe centenario, máis que foi quen de traspasar a historia ao seu fillo e prender nel a chispa de curiosidade necesaria para dar continuidade ás súas pescudas.

Unha peza que busca rescatar a memoria dunha xesta irrepetible, mais tamén facer agromar unha reflexión sobre o tempo presente. “Dá igual se salvaron a 10.000 xudeus, a 5.000 ou a 2, o que é relevante é como elas arriscaron as súas vidas por axudar aos outros. Hoxe temos a guerra de Ucraína e unha máis sangrienta ao lado, morre xente no Mediterráneo, e nós miramos para outro lado en lugar de crear canles de axuda”, reflexiona Javier Castiñeira.