La arquitecta urbanista y doctoranda en Género y Diversidad Sonia Puente Landázuri continuó ayer con el ciclo Repensar la buena vida, promovido y organizado por la Fundación Paideia Galiza, con la conferencia La sostenibilidad social: un urbanismo para las personas.

¿Hasta qué punto impacta la ciudad en la calidad de vida?

El urbanismo siempre ha estado ligado a la calidad de vida de las personas. Nace como una disciplina en la Revolución Industrial para mejorar la calidad de vida cuando todo se empieza a construir con fábricas, edificaban en cualquier sitio y de cualquier manera, para ordenar todos esos usos. Cuando pones a las personas en el centro, empiezan a cambiar las prioridades: pensar en que la gran mayoría del espacio público no tiene que estar ocupada por los coches, dejando a las personas arrinconadas en una pequeña acera en los laterales, o en los sitios donde se pueda socializar pararte a hablar con alguien sin interrumpir, con accesibilidad para todas las personas, que pueda haber un banco donde sentarse y tener una sombra de un árbol. Todo eso es urbanismo, además de otras pequeñas cosas, pero es urbanismo cotidiano, de las pequeñas cosas del día a día. Eso hay que tenerlo en cuenta desde la diversidad de las personas que vivimos en una ciudad. Las personas somos diversas, a lo largo del ciclo de la vida tenemos distintas necesidades, no es lo mismo cuando somos niños que cuando somos adultos o mayores, si tenemos algún problema de movilidad reducida, o tenemos otra cultura u otra condición socioeconómica. Hay que pensar en toda la variedad de personas que integran la ciudad, no solo un modelo o patrón como venía siendo asignado históricamente.

Hasta que surge el urbanismo como instrumento de ordenación, ¿desde qué punto de vista estaban diseñadas las ciudades? ¿Sigue la productividad y la actividad económica en el centro, por encima de las personas?

Sí. Seguimos siendo herederos de eso. La ciudad que tenemos hoy en día viene heredera del movimiento moderno., de principios del siglo XX. Con el inicio de la revolución industrial, por problemas de salubridad de las ciudades, se decide con cierta buena intención que lo que hay que separar son funciones, los lugares de trabajo de los lugares donde se vive, se compra y se hace el ocio. Esa es la expansión de ciudad que tenemos. El siglo XIX es el de las ciudades amuralladas, que vienen de la edad media, y a partir de ahí se producen los ensanches. Las ciudades empiezan a crecer en tamaño; todo ello favorecido por la aparición del coche y los nuevos modelos de movilidad en aquel momento. Generamos unas ciudades muy extensas en superficie en las que se nos exige movilidad para todo, en las que, además, si las fraccionamos por usos nos tenemos que mover permanentemente. Lo que estamos viendo en el siglo XXI es que ya no tenemos que hacer tanto consumo extendiendo las ciudades porque tenemos que proteger el suelo, no artificializarlo, hormigonarlo ni asfaltarlo más; tenemos que trabajar en o que ya existe mejorando la calidad y la convivencia entre las personas y la economía, que es importante y que efectivamente se primó desde la revolución industrial; tenemos que pensar más en una sostenibilidad en las tres vertientes: la economía es una parte, pero también pensando en la sostenibilidad ambiental, ya que estamos en una emergencia climática, y la sostenibilidad social, poniendo a las personas en le centro.

Cuando se habla de sostenibilidad, un concepto en boga, se tiende a pensar en calidad del aire, zonas verdes por habitante, esparcimiento... pero el concepto es más global y requiere un plan de movilidad, concentración de la densidad... ¿qué implica?

Partimos de la base de que las ciudades intermedias, como A Coruña, son mucho más sostenibles que las grandes. En comunidades autónomas como Galicia, que al final son una red de ciudades intermedias, villas y aldeas, es importante hacer una buena ordenación territorial, de manera que tengas unos servicios repartidos por el territorio y no hagas que todo el mundo se tenga que desplazar en la ciudad para prácticamente todo, sino que tengan servicios públicos relativamente próximos a donde se vive. Entre otras cosas, porque la ciudad necesita también a estas personas en el territorio, porque el territorio lo necesitamos preservado y cuidado para poder vivir en la ciudad. Al final, el territorio es el que nos provee de energía, alimento, materias primas, de todos los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad que necesitamos para poder vivir en las ciudades. Las ciudades no pueden mirar solo para sí mismas, sino que tienen que mirar para el resto del territorio, y ese territorio, el rural, no puede sentirse esquilmado por la ciudad, como si fuesen a extraer los bienes del medio rural para luego no ofrecerle servicios. Eso, a escala territorial. A escala urbana y de barrio hay que pensar en la movilidad, en la mezcla de usos.

Hay controversia con la llamada “ciudad de los quince minutos”, por quien la entiende como parapetar a la gente en sus barrios e impedir la movilidad.

Cuando se habla de la ciudad de los 15 minutos no se habla de una obligación, sino de una posibilidad, un derecho de que tú no tengas que hacer unas movilidades obligadas a diario, que consumen tiempo en tu vida. No tienes por qué sentirte obligado a coger el coche, porque te cierran un banco y no tienes ni un cajero. No puede ser que determinados servicios se pierdan y tengan que abandonar barrios o territorios porque tienes que coger el coche para comprar el pan. La ciudad de los 15 minutos habla de la ciudad de proximidad, en una distancia de 15 minutos tengas todo lo que necesitas en el día. Luego hay servicios excepcionales, no vas a tener una ópera en un pueblo de 5.000 habitantes; pero en la movilidad diaria, obligada, es la que se debería de reducir.

Cuando hablamos de mezclar usos y del abanico de realidades que integran una ciudad, emerge la figura del urbanismo con perspectiva de género. ¿Excluye la ciudad a parte de sus habitantes más allá del hombre de mediana edad, apuntala sus desigualdades?

Precisamente, lo que incorpora la teoría feminista es la diversidad. Las personas somos diversas y tenemos necesidades distintas a lo largo de la vida. Se ha comprobado que, por ejemplo, mejorando la iluminación de un polígono industrial y estudiando mejor las paradas del transporte público y los horarios, favoreces que determinadas personas vayan a trabajar allí, y de otra manera lo estás impidiendo. En un polígono industrial, de noche, se producen actividades no muy atractivas, que para las personas que se dedican a los cuidados, los trabajos de limpieza, que van en transporte público o muy temprano de madrugada, a lo mejor sienten intimidación, y les estás impidiendo por eso acceder a un puesto de trabajo. Detalles como estos dan mayor acceso a unas personas con una condición socioeconómica más baja. Hay que pensar en la diversidad.