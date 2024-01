La movilidad alternativa no se libra de las multas. Las bicicletas y los patinetes eléctricos son vehículos cada vez más presentes en el día a día de las ciudades y que ayudan a descargar las vías urbanas de coches particulares, pero también son susceptibles de cometer infracciones y de ser sancionados por ello. El año pasado, la Policía local impuso 192 sanciones a bicicletas y patinetes eléctricos, tal y como detalló el Gobierno local en respuesta a una pregunta escrita del BNG. De ellas, 78 fueron para ciclistas. Desde la Policía local señalan los motivos más recurrentes de sanción: ir por la acera y manejar estos vehículos con los auriculares puestos, lo que puede comprometer la seguridad.

Los usuarios del servicio municipal de Bicicoruña tampoco se libran de las denuncias por mal uso, aunque, aseguran los agentes, primero va la advertencia. “Con Bicicoruña hacemos un trabajo un poco más didáctico, avisando a la gente. Es un servicio que cada vez usa más gente. Muchas de estas personas no son usuarias habituales de bicicleta, o no tienen bicicleta propia, entonces hay mucho desconocimiento sobre por dónde pueden y no pueden ir”, explica Iván Viña, integrante de la directiva de la Asociación Profesional de Policía local.

Desde el Concello aseguran, en las mismas respuestas, que hay un trabajo de control del estado y del uso de las bicicletas municipales por parte de los agentes. Cuando se trata de las Bicicoruña, un recurso de movilidad muy popular entre jóvenes y adolescentes, la estampa más común que puede derivar en sanción no es la de moverse por la acera, que también, sino otro hábito que puede acarrear daños en los vehículos. “El mal uso que más vemos es el de ir dos personas en la misma bicicleta, que puede dañarla. También hay quien las deja mal aparcadas”, señala Viña.

En el caso de los usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VPM), las infracciones habituales se repiten, aunque, en su caso, entran también en juego las sanciones por excesos de velocidad y por portar patinetes que comporten riesgos para otros usuarios de la calle. “En el tema de los patinetes, las multas son más por características técnicas, por pasar de cierta velocidad e incluso por ir trucados para pasar de esa velocidad. Ahí se denuncia y se interviene”, desgrana Viña.

Inseguridad ante los vehículos a motor

Usuarios de bicicleta coinciden con los agentes en que circular por la acera es una de las infracciones más habituales cuando se trata de vehículos de movilidad alternativa; en ocasiones motivadas por “querer atajar”, por “falta de conocimiento” y otras, por sensación de seguridad, sobre todo cuando se trata de principiantes en este medio. “Una persona que va en bicicleta a velocidad elevada y no está acostumbrada puede tender a subir a la acera por miedo o sensación de inseguridad, al compartir la calzada con los coches”, aseguran desde la asociación Mobi-Liza, que, además de otras iniciativas relacionadas con el fomento de la movilidad alternativa, promueven, desde su Escola da Bici, consejos y recomendaciones de buenas prácticas a la hora de utilizar estos medios de transporte.

En el caso de las aceras, puntualizan: “Solo está permitido cuando hay señal que indique que está compartida entre bicicleta y peatón, cuando el carril bici desaparece detrás de las marquesinas de los autobuses o cuando se acaba el carril. Las zonas compartidas son pocas y muy concretas, aunque esta infracción es quizás la más habitual”, valoran desde Mobi-Liza. La asociación, que tiene en el uso responsable de estos vehículos uno de los pilares de su decálogo, señala que el respeto de los vehículos motorizados hacia peatones, ciclistas y usuarios de VPM no siempre es el deseado, lo que no ayuda a que la norma se cumpla. “En cualquier vehículo pueden darse conductas irrespetuosas. En los vehículos de tracción motorizada sigue habiendo mucha falta de respeto hacia las bicicletas. Creemos que hay conductas que deberían tener más control, como el exceso de velocidad y los estacionamientos ilegales en aceras y pasos de peatones. Esas dos prácticas generan inseguridad”, detallan desde la asociación, que, si bien agradecen medidas como las zonas con límite a 30 kilómetros por hora, demandan la incorporación de medidas de diseño urbano que fomenten el cumplimiento de esos límites, como badenes o pasos elevados.

En el caso de los patinetes eléctricos, que han irrumpido con fuerza entre las opciones de la ciudadanía para desplazarse, y cuyos usuarios buscan hacer valer sus derechos, el panorama, a ojos de sus propietarios, es parecido. “Hay desconocimiento, pero la impresión es que viene del caos normativo que había antes del Real Decreto que nos cataloga como vehículos. Antes, se consideraban una especie de juguetes, iban un poco por donde querían ante la ausencia de una regulación”, explica el presidente de la Asociación Coruñesa de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, Enrique Fernández, que aboga por la puesta en marcha de campañas de información y concienciación destinadas a usuarios que todavía estén algo perdidos con respecto a las normas.

La sensación de inseguridad, señala, también juega un papel, pero es pasajero. “El miedo de ir entre los coches se pierde el primer día. Ahora, los coches respetan más. Antes parecía que estorbábamos, como si no tuviéramos derecho a usar la vía como ellos”, comenta Fernández, que señala que el patinete está lejos de ser una moda pasajera. “Hemos llegado para quedarnos y la convivencia es obligada. Si estamos limitados a 25 kilómetros por hora, ni siquiera entorpecemos la circulación, porque el coche tiene que ir a 30 en las zonas que compartimos”, defiende.