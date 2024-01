“Escribir es una terapia que me ayuda a entender que no estoy solo en el mundo”

Un “obsesionado con los relatos”, así se define Ismael Serrano. Por eso, este viernes 2 de febrero en el teatro Colón de A Coruña, su gira La canción de nuestra vida se convertirá en “una experiencia diferente” en la que combina textos y canciones, es decir, historias.

¿Cuál es esa canción de su vida? ¿Todavía está por llegar?

La canción de nuestra vida es una canción en permanente construcción, a la que uno le va añadiendo estrofas, sobre todo en cuanto uno es capaz de vivir experiencias que le hacen sentir y que finalmente se convierten en susceptibles de convertirse en poesía. Yo creo que resulta de mi empeño por reconciliarme con el paso del tiempo. Todos los que escribimos canciones tenemos un problema con el paso del tiempo. No lo llevamos bien, de hecho escribimos canciones para combatirlo, porque no sabemos lidiar con la pérdida y con la renuncia. A mis casi 50, me he dado cuenta de que el paso del tiempo no solo conlleva una renuncia, sino que también te regala cosas, la oportunidad de vivir experiencias que se pueden convertir en canción. Y que merecen la pena, aunque pueden resultar dolorosas. La vida consiste también en eso, en celebrar y también en transitar el dolor. Así que yo creo que la canción de nuestra vida es un tema de permanente construcción, y aún quedan muchas estrofas por escribir porque aún nos quedan cosas maravillosas por vivir.

¿Tener esa canción perfecta significaría que llega el final del camino?

Sí, a ver, todos los que escribimos canciones estamos en una búsqueda permanente de esa canción que nos define, esa canción definitiva. La música, de hecho, es una búsqueda permanente de una canción, pero no hay una canción definitiva. La banda sonora de nuestras vidas se compone de muchas canciones que te han marcado, que cada vez que las escuchas te llevan a ese lugar. Y seguirás incorporando nuevas canciones, siempre que uno sea capaz de emocionarse, de estar atento a lo que ocurre, de no perder la curiosidad, de no perder la sensibilidad y de seguir sintiéndose interpelado por la realidad.

¿Y qué siente cuando ve que canciones suyas, como Papá cuéntame otra vez, forman parte de las bandas sonoras de otros?

Es emocionante. Cuando la escribimos, aunque nos pareció una canción muy bonita, no éramos conscientes de lo que iba a suponer para mí en mi vida y en lo que se iba a convertir. Yo le debo mucho a esa canción porque fue la primera canción mía que sonó en la radio. Era un momento en que los cantautores aún sonábamos en la radio, que eso ya no ocurre. Fue un éxito insospechado incluso para la propia compañía de discos, que tenía otras prioridades. Hace ya 26 años y es una canción que sigo cantando, aunque quizá desde otra perspectiva, pero con la misma emoción. Desde otra perspectiva porque entonces la cantaba como un reproche que yo le hacía a mi padre y ahora la canto como un padre que se pregunta cuál es el relato que le contaremos a nuestros hijos cuando nos hagan el reproche pertinente porque creo que es ley de vida. Es una canción a la que le vamos también actualizando ese final, que decía “ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam” y podemos decir “ahora mueren en Gaza los que morían en Vietnam”.

En sus canciones y también en sus redes sociales alza la voz por la política, por la sanidad, por las guerras...

Sí. No solo por el altavoz que tengo con mi música, es que además tengo mi derecho como ciudadano a expresarme políticamente. A veces pienso que también es una obligación, en el sentido de que no podemos dejar la política en manos de unas elites, todos tenemos que participar en ella. Pero yo creo que el ruido que se genera en las redes sociales, la crispación, no se corresponde con la realidad.

Decía antes que los cantautores ya no suenan en la radio. ¿Qué ha pasado?

Que el algoritmo penaliza este tipo de contenidos. Vivimos en un déficit de atención permanente que no nos proporciona la calma necesaria para atender al relato que construye el cantautor. La mayor parte de las visualizaciones de los vídeos en YouTube son de apenas unos segundos. Eso juega en contra de un cantautor que quiere construir un relato que requiere otra mirada. Además, nosotros lo que proponemos es la confrontación de la realidad, un ejercicio de enfrentamiento. Eso tampoco está muy bien visto. Hay compañeros que reniegan de la etiqueta de cantautor, pero a mí me parece que representa un movimiento que es sumamente necesario, que tiene que ver con ese ejercicio de confrontar la realidad, cuestionarla para tratar de entenderla.

¿Lo que no ha cambiado en este tiempo es que escribir sigue siendo una terapia para usted?

Sí, es una terapia que me ayuda a entender que no estoy solo en el mundo.

Este disco cuenta con temas como Me amo o Sabe ganar. ¿Esos títulos responden a algo que ha aprendido a lo largo del tiempo?

Son declaraciones de intenciones porque aprender... regulín. Yo me amo relativamente, quizá algunos viernes, pero estoy en ello. Esa canción es también una forma de reivindicar el amor propio en contra de la tiranía de los cuerpos normativos que en redes sociales imponen unos cánones inalcanzables. En un principio la escribí desde el lugar de un chaval de casi 50 años que a veces se siente viejo. Luego me di cuenta de que la canción merecía una mirada más amplia, que tiene que ver con eso, con aceptarse y con rebelarse a los mandatos de una sociedad que exige cuerpos absolutamente reales cuando la belleza está en lo real. Y Saber ganar igual. Pero fíjate, hice una canción que habla de que tenemos que aprender a ganar y me salió melancólica. No es muy de celebración. Yo creo que es un propósito que no viene mal. Porque la pose de perdedor la hemos practicado mucho y muy bien. Pero ganar nos cuesta más. Y además cada vez que uno siente que gana, percibe un sentimiento de culpa del que hay que deshacerse.