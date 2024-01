Condenada a un año de prisión por hacer compras con una tarjeta robada en una residencia de mayores

Una mujer ha sido condenada a un año de prisión y el pago de 3.000 euros por robar una tarjeta de crédito de El Corte Inglés a otra persona en una residencia de mayores de A Coruña y hacer compras con ella.

La Audiencia Provincial, según el fallo, la considera autora criminalmente responsable de un delito continuado de estafa.

La Sala señala que la condenada, que no tiene antecedentes penales, logró hacerse con la tarjeta de crédito de El Cortes Inglés de su víctima de una “manera no determinada”. Se la robó el 1 de enero de 2022 en una residencia de mayores de la ciudad “con la finalidad de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito”. Los días 3 y 4 de enero de 2022, continúa el fallo, la ahora condenada utilizó esta tarjeta para hacer diversas compras por un importe de 1.982,95 euros.

La Fiscalía, que le atribuía un delito continuado de estafa, propuso imponer a la procesada tres años de prisión y una indemnización de 1.982,95 euros, que fue la cantidad que gastó en las compras. La acusación particular pedía elevar la pena a cuatro años y nueve meses de cárcel por un delito de usurpación del estado civil en concurso medial con un delito de estafa y un año y medio por un delito continuado de blanqueo de capitales, así como multas que sumaban 7.815 euros. A esto proponía habría que añadir la indemnización de 1.982,95 euros y otros 5.000 euros en concepto de daños morales. La defensa de la acusada solicitó la libre absolución.

En el juicio, la Fiscalía modificó su escrito y propuso una pena de prisión y un año y un pago de 3.000 euros a la víctima. La acusada se mostró conforme con los hechos y penas solicitados, según recoge la sentencia.

Así, la Audiencia Provincial la ha condenado a un año de prisión. Si embargo, la pena queda suspendida y no tendrá que entrar en la cárcel porque la Sala entiende que, al no haber antecedentes penales, “la ejecución no es necesaria para evitar la comisión futura de un nuevo delito”.

La condenada tiene que indemnizar a la persona a la que robó su tarjeta de crédito con 3.000 euros. Ya ha ingresado 2.000 euros, expone la Audiencia Provincial, y los otros 1.000 se abonarán en diez plazos mensuales.