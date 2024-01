La banda de música londinense y mexicana Jenny and The Mexicats ha anunciado nuevas fechas de su gira, en la que incluye A Coruña y otras ciudades como Vigo, Madrid, Valladolid, Granada, Cádiz, Sevilla, Málaga y Villena. El concierto ante el público coruñés será en la sala Mardi Gras el 12 de abril.

Jenny and The Mexicats hará un repaso de toda su discografía y también presentará temas más recientes y colaboraciones como 'Quien Me Salva' con Pablo Lesuit, o 'Sin Tus Estrellas', con la banda española Taburete, un trema de 2016 que perteneció a la banda sonora de la película, 'Busco Novio para mi Mujer'.