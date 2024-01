La patronal detiene camiones en A Coruña por la caída del consumo: “Este enero es horrible, nunca lo vi así”

La patronal del transporte se quejaba en los últimos años de que le faltaban chóferes de camiones, pero ahora “a todos los que nos faltan conductores hemos dejado de ofertar puesto de trabajo”, en palabras de la empresaria, y presidenta de la Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales (Acotrades) Lucía Loureiro. Junto con otros representantes del sector, señala en que el movimiento de mercancías ha bajado, en especial desde el verano pasado, y explica que esto está teniendo el efecto de reducir la flota y mantener parados a parte de los camiones que se preservan. Los transportistas lo achacan unánimemente al descenso del consumo. “No hay alegría en el mercado, y este enero es horrible: no recuerdo uno así”, indica Loureiro, incluso comparándolo con los años después del estallido de la burbuja inmobiliaria.

La empresaria coruñesa admite que este mes es “malo” todos los años, pero indica que la crisis del transporte empezó ya después del verano, y “viene desde octubre o así”. El diagnóstico está claro para Loureiro: “No hay actividad porque no hay consumo, no hay actividad, la gente no compra”. Esto contrasta con los datos macroeconómicos, pues el PIB subió 0,3 puntos y en el municipio de A Coruña, en noviembre, el empleo subió hasta cifras récord. Pero la presidenta de Acotrades, que representa a unas 200 empresas en la provincia, es clara: “Nosotros andamos por toda España, llevamos y traemos mercancía, y tienes que buscar, no hay, no se está vendiendo”, mercancía. Loureiro añade que esto afecta a todos los sectores: “Hostelería, madera, hierro...”. En diciembre, afirma, en el conjunto de España 800 autónomos que eran camioneros fueron al paro, “y ese mes estaban apuntados 15.000 conductores”.

El secretario general ejecutivo de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), José Carlos García Cumplido, calcula que entre enero de 2023 y el mes actual la flota gallega de camiones, que suma en torno a las 20.000 unidades, bajó un 4%. “Nosotros tenemos un sector muy flexible”, explica, en el que “siempre tenemos un camión” preparado y “nunca dejamos a un cliente con las toneladas en casa”. Así que “si reduces flota es porque no hay toneladas: la actividad cae, la gente no renueva coches, se deshace de los antiguos”, resume.

El secretario general de Fegatramer coincide con Loureiro en que la crisis del transporte se debe a “la tremenda inflación y subida de precios” que reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos y hace que puedan comprar menos mercancías. Aunque la contracción ya se notaba antes, indica García, la situación se ha agravado: “El consumo en España está cayendo paulatinamente desde hace cuatro meses de forma clara”. Y “donde primero se nota es en el transporte de mercancías: si dejas de consumir un kilo de manzanas, no se transporta”. En el último trimestre de 2023 la actividad bajó mucho”, aunque los empleados “no disminuyen” porque las sociedades activas mantienen el empleo, considera García.

En la cooperativa coruñesa Transpeco también han sentido la contracción de la actividad. “Nosotros movemos mucho alimentación”, explica su presidente, Pedro Pérez, una mercancía que “durante la pandemia se resintió pero no en demasía”, y en el que ahora “sí se está notando” que hay menos demanda. También se está viendo “mucho en el puerto”, donde trabajan básicamente con pescado. “La economía doméstica no alcanza, no tira, no hay poder adquisitivo”, es el resumen de este transportista coruñés.

Desde la Asociación de Empresarios del Polígono de Pocomaco indican que no tienen “datos” ,, pero la gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, señala que no tiene la “percepción” de que las sociedades del parque estén registrando una caída tan acusada como señala el transporte. Sin embargo, puntualiza que el parque, más industrial que logístico, es “multisectorial”, con una “diversidad” de empresas y situaciones “muy amplia”.

Falta de trabajadores

El secretario federal de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, no quiere opinar sobre si hay una bajada del trabajo en el sector, pues considera que lo sabrá mejor la patronal. Sí indica que ha notado un incremento del despido de trabajadores, aunque indica que “desconozco” si ha aumentado el desempleo entre los autónomos, que no llevan en el sindicato. Su percepción, en base a lo que le cuenta “la gente que va al sindicato” es que “hay camiones parados porque no hay gente que los conduzca”, y que el número de chóferes que demandan las empresas es mayor a los que hay disponibles.

Loureiro indica que los empresarios “ya no estamos preocupados” por la falta de conductores, que ha dejado de ser la “primera prioridad” ahora que “tenemos camiones prados” y hay escasas perspectivas de aumentar la actividad. “Habrá que estar atentos a ver qué pasa en febrero, pero este año va a ser especialmente complicado, vemos el futuro oscuro, casi negro”, resume la empresaria, que calcula que en los próximos años se jubilarán unos 2.000 profesionales del sector en la provincia.