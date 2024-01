Quien ama el peligro perecerá en él, reza el popular dicho sobre aquellos que juegan a retar a la suerte haciendo gala de su temeridad. Y algunos de ellos, además, son poseedores de perros, porque solo así se entiende que uno de estos animales circulara sin correa ayer a primera hora de la tarde por encima de la balaustrada del paseo marítimo en la zona de la playa del Matadero y con su dueño caminando a su lado. La tranquilidad con la que acompañaba a su mascota refleja que se mostraba convencido de que no corría ningún riesgo, pese a que al no tenerlo sujeto por la correa, no podría rescatarlo en caso de que sufriera una caída accidental. Por si fuera poco, se trata del lugar del paseo marítimo en el que existe un mayor desnivel entre la arena y la calzada superior y, además, el hecho de que el animal fuera suelto supone también una infracción de la normativa municipal, pero esto último es tan habitual que no causa sorpresa a nadie.