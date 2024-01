“Era 2018, levábamos dous concertos, se os levábamos, e pedíronme unha foto. Ralleime moito. Dixen: tíos, se isto vai adiante, temos que ser ante todo persoas”, conta Samuel entre as risas de Matías, Xanma e Xaquín. Xuntos compoñen as catro patas da banda The Rapants, o fenómeno musical revelación —con permiso de Grande Amore ou Fillas de Cassandra—da escena galega o ano pasado. “Recordo ese audio de Samuel as seis da mañá en 2018 dicindo que tiñamos que ser persoas”, lembra Xanma, voz e guitarra. “Riste, pero como se enteren do pringao que son, non me piden máis fotos”, responde o primeiro. Falan dende o estudio de gravación coruñés Drum&Roll Studios, onde ensaian os directos do disco que verá a luz o próximo 23 de marzo na sala Capitol de Santiago de Compostela, La máquina del buen rollo.

Catro anos despois dese arranque, a banda muradá de rock garage aínda non atopou teito que poña coto ás súas aspiracións. O pasado decembro gravaron o videoclip do seu tema Blaster W4u, no que precisaban 100 figurantes vestidos de loito para simular un enterro. Presentáronse máis de 400. “Veu xente dende Lugo, Caldas, A Coruña, Pontevedra... foi unha locura. A xente de Muros preguntaba: e logo quen morreu?”, contan. “Os hostaleiros quedaron encantados. The Rapants potenciando a economía do pueblo”, rin. O ano pasado deron 40 concertos. Este, apuntan a máis. Pero eles seguen sendo persoas. “Este ano queremos dar 50 ou máis. Facerse os chulitos denota algunha inseguridade, nós flipámonos cando nos temos que flipar”, adiantan. Moitos son os factores que explican o extraordinario éxito da banda, nome xa indispensable da escena musical galega, mais hai un que xera consenso: The Rapants teñen o que non se ensina nin se aprende. Os seus directos e as súas entrevistas zumegan presencia escénica, carisma e descaro, pero sen ápice de impostura. Una característica que mantén engaiolada á súa cada vez máis nutrida marea de seareiros. Tamén eles fan por coidala. “Na gravación do videoclip de Muros íamos facer un paripé con guitarra española, pero xuntouse tanta xente que decidimos facer un pequeno concerto máis ou menos ben montado. Tocar na lonxa a pé de calle foi algo que aínda non fixeron os Beatles”, contan. Entre concerto e concerto, pecharon 2023 cunha boa nómina de escenarios, experiencias e quilómetros de asfalto e cun disco, O corasón como un after, que xa é banda sonora de toda unha xeración de mozos e mozas galegas que atoparon no seu desenfado e na súa naturalidade unha referencia. “Eu deixei de traballar. É o mítico soño de cando es pequeno e tes unha guitarra, e dis: oxalá ser un rockero”, conta Matías, o baixo do grupo. “Agora temos máis experiencia e sabemos máis cousas, desprazámonos aos sitios con máis tempo, coñecemos aos técnicos. Isto non hai escuela que cho ensine. É a escuela da calle. Temos sobresaliente en calle”, aseguran. Agora pulen, da man de Iago Blanco e nas formidables instalacións de Drum&Roll, os directos de La máquina del buen rollo, gravado en Cádiz ao abeiro de Paco Loco, “un señor estraño e peculiar” que coñeceron nos coruñeses estudos Mans, da Fundación Paideia, e que puxo unha pedra máis no caixón de saberes da banda, famenta por aprender, de cada vez, un pouquiño máis dos seus propios instrumentos e capacidades. Un traballo que definen como “gamberrete, guarrindongo, discotequero, pero á vez calmado”. “Sona distinto. É o traballo que sempre quixemos facer. Se O corasón como un after era para bailar, este é para morrear”, aseveran sen pudores. Este ano estarán tamén de volta nun dos escenarios máis especiais da súa carreira, o festival Emigrason de Bruxelas, que converte, durante unha fin de semana, a capital europea na festa da cultura e da música galegas. Aí estarán tamén eles, remisos por principios fundacionais a faltar ás boas parrandas. “Este ano somos os veteranos, sabemos manexarnos no transporte público. Penso que a organización está poñendo demasiada responsabilidade en nós para que a festa sexa boa”, advirten. E seguro que non se equivocan.