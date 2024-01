Esta es la situación del proyecto del edificio de pisos sociales que el Concello de A Coruña pactó construir hace cinco años y nunca empezó

El 31 de enero de 2019, exactamente cinco años antes que este miércoles, el Ayuntamiento firmó un acuerdo con el arquitecto Valentín Souto, denunciante de las irregularidades urbanísticas de la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías, que todavía no se ha cumplido. Tras un pleito de dos décadas, los tribunales habían establecido que el Ayuntamiento debía demoler y reconstruir el edificio, con un coste de decenas de millones de euros, y, el acuerdo con el denunciante le permitía evitar la indemnización a cambio de una serie de compromisos, entre los que destaca la construcción de un edificio de 50 viviendas públicas de protección en Xuxán. Pero, aunque este acuerdo fue ratificado judicialmente, y por tanto su ejecución se puede reclamar ante los tribunales, la construcción del edificio no ha salido todavía a concurso, y fuentes del Gobierno local indican que “se está ultimando el proyecto”.

El coste de este edificio se estimó en unos ocho millones de euros, muy por debajo de los 60 millones a los que, según el auto que cerró el proyecto, le costaría al Ayuntamiento devolver el edificio Fenosa a su situación legal, encargándose del realojo de vecinos y de abonar indemnizaciones.

El acuerdo no estableció plazos concretos para construir el inmueble, aunque indicaba que se debía iniciar de manera inmediata, y el Ayuntamiento no contrató la redacción del proyecto hasta diciembre de 2020: tendría que haber estado finalizado a finales de 2021. El Concello anunció su conclusión en febrero de 2022, después de, según fuentes del Gobierno local, incluir algunas correcciones. Ese mes, la alcaldesa, Inés Rey, afirmó que el Concello sacaría a concurso la obra en 2022, pero esto no se cumplió. La obra, de hecho, estaba en los presupuestos de ese año, con una inversión de 2,75 millones, y al siguiente se preveían gastar otros 5,5.

Pero el concurso no se convocó en 2022, y en 2023 el proyecto salió de los presupuestos. Como no se aprobaron unas cuentas específicas para este año, se prorrogaron automáticamente los de 2022, pero en este caso no se heredan las inversiones como la del edificio de viviendas sociales previsto. Y, aunque el Gobierno local podría haber llevado al pleno una modificación de los presupuestos para incluirlo, nunca lo hizo.

En enero de 2023 el Concello cambió de planes, y la obra, que originalmente se iba a pagar con fondos propios y crédito, se paralizó a la espera de conseguir subvenciones. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, afirmó en enero que el Concello estaba “esperando” a que el Gobierno gallego publicase una línea de ayudas con fondos aportados por la Unión Europea “para poder financiar” los trabajos. Presentó al Instituto Galego de Vivenda e Solo un proyecto para levantar un inmueble de cinco plantas, más un bajo y tres sótanos. Tendría una decena de viviendas de dos dormitorios y otras 40 de tres, así como locales comerciales y garajes.

La Xunta le concedió una subvención de 2,4 millones, según trascendió en septiembre. El Ayuntamiento criticó entonces al Gobierno gallego por su “retraso” a la hora de gestionar las ayudas, y afirmó que si lo hubiera hecho “con la debida agilidad” las obras del edificio de Xuxán “ya estarían licitadas y en marcha”. Sin embargo, el Concello podía haber iniciado la obra con fondos propios, o contratar los trabajos y luego pedir la subvención con la idea de recibirla cuando estuviesen en marcha.

Este año la obra vuelve a figurar en el presupuesto pactado entre el Gobierno municipal coruñés y el BNG, si bien con una previsión de gasto de 1,8 millones de euros, inferior tanto a la subvención de la Xunta como a la que figuraba en el presupuesto de 2022. El Ejecutivo local todavía tiene que acabar de “ultimar” el proyecto que irá a concurso, publicar este y resolverlo antes de que empiecen los trabajos.

“Nadie da explicaciones”

Valentín Souto, con el que el Ayuntamiento pactó construir el edificio hace un lustro, indica que no ha recibido información del Gobierno local sobre todas estas gestiones: “Aquí nadie ha dado explicaciones, han pasado cinco años”, protesta Souto, que señala que “la propia Ley del Suelo establece que el plazo máximo de ejecución de una obra para la que se da licencia municipal es de tres años”, dos menos que el tiempo transcurrido desde que el Concello firmó el pacto.

Para el denunciante de las irregularidades del edificio de Fenosa, el actual Gobierno local “debe de considerar que los acuerdos vinculan a las personas que los firmaron”, haciendo referencia a que hace cinco años todavía estaba en el Concello Marea Atlántica, pero recuerda que el pacto se hizo “en nombre del Ayuntamiento, y las instituciones permanecen”.

El texto también establecía que el Ayuntamiento debía admitir que fue “responsable de la ilegalidad urbanística” del edificio Fenosa y causó a Souto daños al oponerse durante dos décadas a su reposición, con una actuación que “dista mucho de los dictados de la buena fe”. Además, debía indemnizarlo con cerca de tres millones, una cantidad que ya se pagó.