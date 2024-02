La futura concesionaria de Nostián, en A Coruña, sufrirá un “riesgo alto” de no recuperar la inversión

La concesionaria que gane el futuro contrato de gestión de la planta municipal de tratamiento de residuos urbanos de Nostián sufrirá un “riesgo alto”, pero “asumible” de perder dinero con el contrato, según el informe de viabilidad elaborado por el Concello de A Coruña. El Ayuntamiento considera que esta circunstancia no hace que “peligre la concurrencia de licitadores”, esto es, de empresas interesadas en el concurso.

La legislación obliga al Concello a evaluar el “riesgo operacional”, del contrato, o, dicho de otra forma, de que “no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento” la concesionaria “vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes”. El informe evalúa una veintena de posibles causas que pueden llevar a esta situación, de los que nueve están en la “fase en periodo transitorio”, esto es, los dos primeros años de la concesión, en los que debe correr con la inversión de actualizar la planta.

En estos primeros años las tarifas que percibirá la concesionaria serán “más bajas” que en la fase siguiente, para estimularla a realizar la inversión con rapidez: en palabras del informe, “se han ajustado desde el pliego para que no resulte rentable permanecer en esta situación”. El principal riesgo para la empresa es que obtenga “menores ingresos” porque las obras se alarguen. Se puntúa la probabilidad de que esto ocurra como tres en una clasificación de uno a cinco, un riesgo “frecuente”, y se le asigna un impacto “masivo”, de cinco, el número más alto.

Tras este viene el riesgo de que haya “sobrecostes” porque se produzcan demoras a la hora de obtener licencias o permisos necesarios para las obras. Es una posibilidad que “probablemente ocurra una vez” y con un impacto “significativo” en las cuentas de la empresa. Otros riesgos que se ven probables en esta fase son los sobrecostes en las obras por aumento de precio o desviación de plazos, así como que los costos de mantenimiento sean “elevados”. Pero el informe estima que estas circunstancias tendrán impactos nulos o leves sobre la concesionaria.

En cuanto a la fase de “explotación”, esto es, los 23 años en los que la empresa debería amortizar las inversiones y conseguir beneficios, los principales riesgos provienen de que varíe el número o composición de los residuos que entran en la planta, pues esta obtiene sus ingresos en base a este material. El riesgo más elevado, que “probablemente ocurra” y tendrá un “impacto alto” es que las administraciones cambien el modelo de recogida selectiva.

Esto, indica el informe, “no depende totalmente del Concello de A Coruña” o de “las diferentes mancomunidades o administraciones locales” (Nostián trata también la basura del Consorcio As Mariñas, formado por Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada), sino también de cambios legislativos. Para este contrato, de hecho, el Ayuntamiento ha decidido introducir una recogida con cinco contenedores, en vez de los cuatro actuales, siguiendo el criterio de Xunta y Estado. Otro riesgo que se considera algo menos probable pero también de impacto “alto” es que disminuya la cantidad de residuos que recibe la planta: “Las políticas comunitarias están apostando por las políticas de reducción”, indica el informe de viabilidad elaborado por el Concello.

Medir la salida del Consorcio

Contra el plan de viabilidad se presentaron alegaciones, algunas de ellas de empresas que consideraban que los riesgos o los gastos no están bien ponderados. Una de ellas señala que el estudio de viabilidad no contempla en detalle la posibilidad de que el Consorcio As Mariñas deje de llevar a la planta sus residuos, que actualmente equivalen al 40% del total. Si no llegasen, habría que “replantear complemente el contrato de concesión”. El Concello responde que esa cuestión “trasciende el punto de partida que se nos da para la realización de los pliegos”, pero que estos “podrán contemplar los distintos escenarios”.

La concesión de Nostián acabó en diciembre de 2020, y, con la excepción de unos meses en los que el Ayuntamiento asumió la gestión directa ante la amenaza de la empresa concesionaria, Albada, de no procesar los residuos del Consorcio, esta compañía ha llevado la planta en precario. Las instalaciones, afirman los trabajadores, arrastran varios problemas y necesitarían la renovación que vendría con las inversiones de la nueva concesionaria. Pero el anteproyecto de las condiciones para sacar el concurso, que presentó el Concello en 2022, provocaron quejas del Consorcio porque subían los precios y se implantaba un quinto contenedor. Esto último se mantuvo, pero el Ayuntamiento rebajó la previsión de coste por tonelada de 120 a 100 euros, a cambio de aumentar la duración de la concesión desde los 17 años previstos en 2022 a los 25.