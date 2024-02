Hace diez años que Eloy Tizón publicó su último libro de cuentos y ahora recupera este género con Plegaria para pirómanos (Páginas de espuma), en el que consigue sorprender al lector con su estructura y siempre cuidando el lenguaje. Ayer habló de la obra en la Fundación Luís Seoane dentro del ciclo Somos o que lemos con Xavier Seoane y Javier Pintor.

Le iba a preguntar si había vuelto a los cuentos, pero entiendo que nunca los ha dejado.

Sí, es cierto, nunca me he ido. Ando dando vueltas a la narrativa breve, puedo tardo más o menos en publicar, pero es el centro de mi interés literario.

Habla de viajes, de vivencias... ¿qué incluye este Plegaria para pirómanos?

Son nueve cuentos. En este caso digamos que hay un elemento diferenciador con respecto a los otros libros, que es que hay un personaje que se repite en varios cuentos. Se llama Erizo. En los cuentos muestra diferentes avatares, son como trozos biográficos. Te diría que un poco incoherentes, porque en algunos cuentos el personaje es aprendiz de escritor, en otros es guionista, en otros trabajó en un banco, a veces tiene familia y a veces no. Me gustaba esa representación un tanto incoherente de la vida contemporánea, que en una misma biografía puede haber como minibiografías dentro.

¿Qué le ha prestado a Erizo?

El punto de partida generalmente tiene un trasfondo biográfico. Los recuerdos suyos son también los míos, y aunque no es una calcomanía de lo que yo soy ni de lo que he vivido, digamos que hay un 40% de biográfico y un 60% de invención, de ficción. Empezar desde algo propio, desde algo que conozco, me sirve como detonante creativo. A veces es una pequeña anécdota sin importancia y, a partir de ahí, empieza a funcionar la imaginación y ya lo llevo a situaciones que no he vivido y que me apetece explorar narrativamente.

Pero siempre cuidando mucho el lenguaje.

Sí, eso ya creo que es una enfermedad incurable. Uno de los motivos para escribir es ese trabajo con las palabras: demorarme, saborear casi el diccionario y encontrar o tratar de encontrar momentos de belleza en la propia estética del idioma, del lenguaje, la capacidad metafórica, la posibilidad de que surjan imágenes inesperadas y el sentido del humor. Procuro utilizar todas esas herramientas porque disfruto mucho con ello.

En este libro, además, utiliza una estructura diferente. ¿Por qué?

Quise probar algo nuevo en el sentido de que los libros de cuentos anteriores iban desde lo no narrativo hacia lo más narrativo. Las primeras piezas siempre son más atmosféricas, con cierta capacidad melódica, pero no contaban una historia. Y a medida que el libro avanzaba, pues íbamos encontrando algún rastro de narrativa hasta terminar con los cuentos más narrativos que estaban colocados al final. Y en este, pues por llevarme la contraria a mí mismo, he preferido buscar justo la estructura contraria, que es comenzar por un cuento muy narrativo y luego hay una parte de cuentos más oníricos, más lisérgicos. Intenté no repetirme.

Y más allá de esa estructura, ¿ve muchas diferencias con Parpadeos o Técnicas de iluminación?

A mí me parece que hay ciertos elementos que se mantienen, como el interés por el lenguaje o un acercamiento muy visual a la literatura. También hay una evolución, han pasado bastantes años desde Técnicas de iluminación y creo que eso se nota. También hemos pasado una situación tan extrema como una pandemia. Y todo eso se filtra en los cuentos, sobre todo porque los personajes, muchos de ellos, están en una situación de espera. Están confinados en un recinto y están como esperando algo, reflexionando sobre su vida, repasándola. Creo que esas son huellas que nos han quedado de ese periodo tan extraño que vivimos hace ya cuatro años.

¿Es también una reivindicación del cuento?

Es una declaración de amor hacia el género que más me conmueve después de tanto tiempo. Y también creo que es una reivindicación literaria. Hay bastantes reflexiones sobre la propia literatura, sobre el hecho de escribir. Sí me parece que por una cuestión quizá biográfica tenía sentido incluir no solo historias, sino también reflexiones sobre las historias. He sentido la necesidad de darles espacio.

¿Sigue pensando, como dice al comienzo de su libro, que siempre puede aprender de su escritor favorito?

Sí, y por suerte tengo muchos. Hay una parte de enseñanza narrativa, pero también hay algo de acompañamiento vital. Esos libros a los que vuelves de vez en cuando. A veces, justamente, en periodos de crisis o de dificultad, es como un pequeño refugio al que cuidar. Y yo tengo mis refugios antiaéreos, que se pueden llamar John Cheever, Clarice Lispector o Djuna Barnes.